FOX

Help shape the future of finance. FOX Tokens give you the unique opportunity to help shape the organization and allow you to submit and vote on proposals.

ImeFOX

PoredakNo.895

Tržišna kapitalizacija$0.00

Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija$0.00

Tržišni udio%

Obujam trgovanja / tržišna kapitalizacija (24-satni)0.11%

Količina u optjecaju772,286,516

Maksimalna količina0

Ukupna količina999,089,275

Stopa optjecaja%

Datum izdavanja2021-07-16 00:00:00

Cijena po kojoj je imovina prvi put izdana--

Najviša vrijednost svih vremena5.134914976417942,2021-11-16

Najniža cijena0.018176800459428835,2023-06-15

Javni blockchainETH

Sektor

Društvene mreže

FOX/USDT
FOX Token
----
--
24-satna najviša cijena
--
24-satna najniža cijena
--
24-satni obujam (FOX)
--
Iznos za 24 sata (USDT)
--
