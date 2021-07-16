FOX Token (FOX) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u FOX Token (FOX), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

FOX Token (FOX) Informacije Help shape the future of finance. FOX Tokens give you the unique opportunity to help shape the organization and allow you to submit and vote on proposals. Službena web stranica: https://shapeshift.com/ Bijela knjiga: https://docs.shapeshift.com/ Istraživač blokova: https://etherscan.io/token/0xc770eefad204b5180df6a14ee197d99d808ee52d Kupi FOX odmah!

FOX Token (FOX) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za FOX Token (FOX), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 21.86M $ 21.86M $ 21.86M Ukupna količina: $ 999.09M $ 999.09M $ 999.09M Količina u optjecaju: $ 772.29M $ 772.29M $ 772.29M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 28.28M $ 28.28M $ 28.28M Povijesni maksimum: $ 1.2852 $ 1.2852 $ 1.2852 Povijesni minimum: $ 0.018176800459428835 $ 0.018176800459428835 $ 0.018176800459428835 Trenutna cijena: $ 0.02831 $ 0.02831 $ 0.02831 Saznajte više o cijeni FOX Token (FOX)

FOX Token (FOX) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike FOX Token (FOX) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj FOX tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja FOX tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku FOX tokena, istražite FOX cijenu tokena uživo!

