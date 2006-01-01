Forest Protocol (FOREST) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Forest Protocol (FOREST), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Forest Protocol (FOREST) Informacije Forest Protocol is a next-gen Automated Market Maker (AMM) on BNB Chain that lets anyone launch Playable Tokens powering games, apps, memes, and on-chain culture - in minutes. Službena web stranica: https://forest.inc Bijela knjiga: https://docs.forest.inc/ Istraživač blokova: https://etherscan.io/token/0x8D33F0Ae6d111212D9d64B0821c7Cf09E6270C27 Kupi FOREST odmah!

Forest Protocol (FOREST) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Forest Protocol (FOREST), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 2.83M $ 2.83M $ 2.83M Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 81.00M $ 81.00M $ 81.00M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 34.95M $ 34.95M $ 34.95M Povijesni maksimum: $ 0.04507 $ 0.04507 $ 0.04507 Povijesni minimum: $ 0.031002873457605877 $ 0.031002873457605877 $ 0.031002873457605877 Trenutna cijena: $ 0.03495 $ 0.03495 $ 0.03495 Saznajte više o cijeni Forest Protocol (FOREST)

Forest Protocol (FOREST) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Forest Protocol (FOREST) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj FOREST tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja FOREST tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku FOREST tokena, istražite FOREST cijenu tokena uživo!

Kako kupiti FOREST Jeste li zainteresirani za dodavanje Forest Protocol (FOREST) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje FOREST, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati FOREST na MEXC-u odmah!

Forest Protocol (FOREST) Povijest cijena Analiza povijesti cijena FOREST pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite FOREST povijest cijena odmah!

FOREST Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide FOREST? Naša FOREST stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte FOREST predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!