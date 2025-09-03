Više o FOREST

FOREST Informacije o cijeni

FOREST Bijela knjiga

FOREST Službena web stranica

FOREST Tokenomija

FOREST Prognoza cijena

FOREST Povijest

Vodič za kupnju FOREST

Konverter FOREST u fiducijarnu valutu

FOREST Spot trgovanje

Pretprodaja

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Forest Protocol Logotip

Forest Protocol Cijena(FOREST)

1 FOREST u USD cijena uživo:

$0.03221
$0.03221$0.03221
+1.13%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Forest Protocol (FOREST)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 09:15:28 (UTC+8)

Forest Protocol (FOREST) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.03101
$ 0.03101$ 0.03101
24-satna najniža cijena
$ 0.03792
$ 0.03792$ 0.03792
24-satna najviša cijena

$ 0.03101
$ 0.03101$ 0.03101

$ 0.03792
$ 0.03792$ 0.03792

$ 0.05130649405782207
$ 0.05130649405782207$ 0.05130649405782207

$ 0.03307260951821327
$ 0.03307260951821327$ 0.03307260951821327

+0.03%

+1.13%

+541.80%

+541.80%

Forest Protocol (FOREST) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.03209. Tijekom protekla 24 sata, FORESTtrgovalo je između najniže cijene $ 0.03101 i najviše cijene $ 0.03792, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena FOREST je $ 0.05130649405782207, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.03307260951821327.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, FOREST se promijenio za +0.03% u posljednjih sat vremena, +1.13% u posljednjih 24 sata i +541.80% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Forest Protocol (FOREST)

No.1647

$ 2.60M
$ 2.60M$ 2.60M

$ 100.72K
$ 100.72K$ 100.72K

$ 32.09M
$ 32.09M$ 32.09M

81.00M
81.00M 81.00M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

8.10%

BSC

Trenutačna tržišna kapitalizacija Forest Protocol je $ 2.60M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 100.72K. Količina u optjecaju FOREST je 81.00M, s ukupnom količinom od 1000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 32.09M.

Forest Protocol (FOREST) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Forest Protocol za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.0003599+1.13%
30 dana$ +0.02709+541.80%
60 dana$ +0.02709+541.80%
90 dana$ +0.02709+541.80%
Forest Protocol promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u FOREST od $ +0.0003599 (+1.13%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Forest Protocol 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.02709 (+541.80%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Forest Protocol 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u FOREST od $ +0.02709 (+541.80%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Forest Protocol 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.02709 (+541.80%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Forest Protocol (FOREST)?

Pogledajte Forest Protocol stranicu Povijest cijena sada.

Što je Forest Protocol (FOREST)

Forest Protocol is a next-gen Automated Market Maker (AMM) on BNB Chain that lets anyone launch Playable Tokens powering games, apps, memes, and on-chain culture - in minutes.

Forest Protocol dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Forest Protocol ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti FOREST dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Forest Protocol na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Forest Protocol učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Forest Protocol Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Forest Protocol (FOREST) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Forest Protocol (FOREST) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Forest Protocol.

Provjerite Forest Protocol predviđanje cijene sada!

Forest Protocol (FOREST) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Forest Protocol (FOREST) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o FOREST opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Forest Protocol (FOREST)

Tražiš kako kupiti Forest Protocol? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Forest Protocol na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

FOREST u lokalnim valutama

1 Forest Protocol(FOREST) u VND
844.44835
1 Forest Protocol(FOREST) u AUD
A$0.0490977
1 Forest Protocol(FOREST) u GBP
0.0237466
1 Forest Protocol(FOREST) u EUR
0.0272765
1 Forest Protocol(FOREST) u USD
$0.03209
1 Forest Protocol(FOREST) u MYR
RM0.1357407
1 Forest Protocol(FOREST) u TRY
1.3211453
1 Forest Protocol(FOREST) u JPY
¥4.74932
1 Forest Protocol(FOREST) u ARS
ARS$43.6003621
1 Forest Protocol(FOREST) u RUB
2.5845286
1 Forest Protocol(FOREST) u INR
2.8248827
1 Forest Protocol(FOREST) u IDR
Rp526.0654896
1 Forest Protocol(FOREST) u KRW
44.8181776
1 Forest Protocol(FOREST) u PHP
1.8506303
1 Forest Protocol(FOREST) u EGP
￡E.1.5566859
1 Forest Protocol(FOREST) u BRL
R$0.1752114
1 Forest Protocol(FOREST) u CAD
C$0.0439633
1 Forest Protocol(FOREST) u BDT
3.9027858
1 Forest Protocol(FOREST) u NGN
49.3691814
1 Forest Protocol(FOREST) u COP
$128.8753654
1 Forest Protocol(FOREST) u ZAR
R.0.567993
1 Forest Protocol(FOREST) u UAH
1.3269215
1 Forest Protocol(FOREST) u VES
Bs4.78141
1 Forest Protocol(FOREST) u CLP
$31.22357
1 Forest Protocol(FOREST) u PKR
Rs9.0801864
1 Forest Protocol(FOREST) u KZT
17.3269955
1 Forest Protocol(FOREST) u THB
฿1.0384324
1 Forest Protocol(FOREST) u TWD
NT$0.9874093
1 Forest Protocol(FOREST) u AED
د.إ0.1177703
1 Forest Protocol(FOREST) u CHF
Fr0.025672
1 Forest Protocol(FOREST) u HKD
HK$0.250302
1 Forest Protocol(FOREST) u AMD
֏12.2760295
1 Forest Protocol(FOREST) u MAD
.د.م0.2900936
1 Forest Protocol(FOREST) u MXN
$0.6013666
1 Forest Protocol(FOREST) u SAR
ريال0.1203375
1 Forest Protocol(FOREST) u PLN
0.1174494
1 Forest Protocol(FOREST) u RON
лв0.1399124
1 Forest Protocol(FOREST) u SEK
kr0.3035714
1 Forest Protocol(FOREST) u BGN
лв0.0539112
1 Forest Protocol(FOREST) u HUF
Ft10.9112418
1 Forest Protocol(FOREST) u CZK
0.6751736
1 Forest Protocol(FOREST) u KWD
د.ك0.00978745
1 Forest Protocol(FOREST) u ILS
0.1084642
1 Forest Protocol(FOREST) u AOA
Kz29.3594619
1 Forest Protocol(FOREST) u BHD
.د.ب0.01206584
1 Forest Protocol(FOREST) u BMD
$0.03209
1 Forest Protocol(FOREST) u DKK
kr0.2056969
1 Forest Protocol(FOREST) u HNL
L0.8455715
1 Forest Protocol(FOREST) u MUR
1.4713265
1 Forest Protocol(FOREST) u NAD
$0.5683139
1 Forest Protocol(FOREST) u NOK
kr0.3218627
1 Forest Protocol(FOREST) u NZD
$0.054553
1 Forest Protocol(FOREST) u PAB
B/.0.03209
1 Forest Protocol(FOREST) u PGK
K0.1344571
1 Forest Protocol(FOREST) u QAR
ر.ق0.1168076
1 Forest Protocol(FOREST) u RSD
дин.3.2321048

Forest Protocol Resurs

Za dublje razumijevanje Forest Protocol, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Forest Protocol web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Forest Protocol

Koliko Forest Protocol (FOREST) vrijedi danas?
Cijena FOREST uživo u USD je 0.03209 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena FOREST u USD?
Trenutačna cijena FOREST u USD je $ 0.03209. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Forest Protocol?
Tržišna kapitalizacija za FOREST je $ 2.60M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za FOREST?
Količina u optjecaju za FOREST je 81.00M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za FOREST?
FOREST je postigao ATH cijenu od 0.05130649405782207 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za FOREST?
FOREST je vidio ATL cijenu od 0.03307260951821327 USD.
Koliki je obujam trgovanja za FOREST?
24-satni obujam trgovanja za FOREST je $ 100.72K USD.
Hoće li FOREST još narasti ove godine?
FOREST mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte FOREST predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 09:15:28 (UTC+8)

Forest Protocol (FOREST) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

FOREST u USD kalkulator

Iznos

FOREST
FOREST
USD
USD

1 FOREST = 0.03209 USD

Trgujte FOREST

FORESTUSDT
$0.03221
$0.03221$0.03221
+1.32%

Pridruži se MEXC platformi danas

-- Naknada za ponuđača spot trgovine, -- Naknada za preuzimača spot trgovine,
-- Naknada za ponuđača terminske trgovine, -- Naknada za preuzimača terminske trgovine