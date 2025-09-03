Forest Protocol (FOREST) Informacije o cijeni (USD)
Forest Protocol (FOREST) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.03209. Tijekom protekla 24 sata, FORESTtrgovalo je između najniže cijene $ 0.03101 i najviše cijene $ 0.03792, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena FOREST je $ 0.05130649405782207, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.03307260951821327.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, FOREST se promijenio za +0.03% u posljednjih sat vremena, +1.13% u posljednjih 24 sata i +541.80% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu Forest Protocol (FOREST)
Trenutačna tržišna kapitalizacija Forest Protocol je $ 2.60M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 100.72K. Količina u optjecaju FOREST je 81.00M, s ukupnom količinom od 1000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 32.09M.
Forest Protocol (FOREST) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena Forest Protocol za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Forest Protocol promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u FOREST od $ +0.0003599 (+1.13%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
Forest Protocol 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.02709 (+541.80%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
Forest Protocol 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u FOREST od $ +0.02709 (+541.80%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
Forest Protocol 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.02709 (+541.80%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Forest Protocol (FOREST)?
Forest Protocol is a next-gen Automated Market Maker (AMM) on BNB Chain that lets anyone launch Playable Tokens powering games, apps, memes, and on-chain culture - in minutes.
Forest Protocol dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Forest Protocol ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.
Osim toga, možeš: - Provjeriti FOREST dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio. - Čitaj recenzije i analitiku o Forest Protocol na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.
Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Forest Protocol učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.
Forest Protocol Predviđanje cijene (USD)
Koliko će Forest Protocol (FOREST) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Forest Protocol (FOREST) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Forest Protocol.
Razumijevanje tokenomike Forest Protocol (FOREST) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o FOREST opsežnoj tokenomici tokena odmah!
Kako kupiti Forest Protocol (FOREST)
Tražiš kako kupiti Forest Protocol? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Forest Protocol na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.
Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima.
Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.