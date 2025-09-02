Više o FOG

FOGNET Token Logotip

FOGNET Token Cijena(FOG)

1 FOG u USD cijena uživo:

$0.02401
+0.37%1D
+0.37%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena FOGNET Token (FOG)
FOGNET Token (FOG) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.02001
$ 0.02001$ 0.02001
24-satna najniža cijena
$ 0.02514
$ 0.02514$ 0.02514
24-satna najviša cijena

$ 0.02001
$ 0.02001$ 0.02001

$ 0.02514
$ 0.02514$ 0.02514

$ 2.674261942479574
$ 2.674261942479574$ 2.674261942479574

$ 0.015145142992391591
$ 0.015145142992391591$ 0.015145142992391591

0.00%

+0.37%

-2.12%

-2.12%

FOGNET Token (FOG) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.02401. Tijekom protekla 24 sata, FOGtrgovalo je između najniže cijene $ 0.02001 i najviše cijene $ 0.02514, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena FOG je $ 2.674261942479574, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.015145142992391591.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, FOG se promijenio za 0.00% u posljednjih sat vremena, +0.37% u posljednjih 24 sata i -2.12% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu FOGNET Token (FOG)

No.3763

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 216.43K
$ 216.43K$ 216.43K

$ 240.10M
$ 240.10M$ 240.10M

0.00
0.00 0.00

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

0.00%

ETH

Trenutačna tržišna kapitalizacija FOGNET Token je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 216.43K. Količina u optjecaju FOG je 0.00, s ukupnom količinom od 10000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 240.10M.

FOGNET Token (FOG) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena FOGNET Token za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.0000885+0.37%
30 dana$ +0.0139+137.48%
60 dana$ -0.03144-56.70%
90 dana$ -0.03217-57.27%
FOGNET Token promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u FOG od $ +0.0000885 (+0.37%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

FOGNET Token 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.0139 (+137.48%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

FOGNET Token 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u FOG od $ -0.03144 (-56.70%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

FOGNET Token 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.03217 (-57.27%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena FOGNET Token (FOG)?

Pogledajte FOGNET Token stranicu Povijest cijena sada.

Što je FOGNET Token (FOG)

Real-estate NFT are issued in the form of blockchain-based NFTs on a real estate NFT investment platform using blockchain technology. Real estate investors can make piecemeal investments (small investments) in real estate by purchasing Real-estate NFT.

FOGNET Token dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje FOGNET Token ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti FOG dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o FOGNET Token na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje FOGNET Token učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

FOGNET Token Predviđanje cijene (USD)

Koliko će FOGNET Token (FOG) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših FOGNET Token (FOG) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za FOGNET Token.

Provjerite FOGNET Token predviđanje cijene sada!

FOGNET Token (FOG) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike FOGNET Token (FOG) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o FOG opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti FOGNET Token (FOG)

Tražiš kako kupiti FOGNET Token? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti FOGNET Token na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

FOG u lokalnim valutama

1 FOGNET Token(FOG) u VND
631.82315
1 FOGNET Token(FOG) u AUD
A$0.0364952
1 FOGNET Token(FOG) u GBP
0.0175273
1 FOGNET Token(FOG) u EUR
0.0204085
1 FOGNET Token(FOG) u USD
$0.02401
1 FOGNET Token(FOG) u MYR
RM0.1013222
1 FOGNET Token(FOG) u TRY
0.9880115
1 FOGNET Token(FOG) u JPY
¥3.52947
1 FOGNET Token(FOG) u ARS
ARS$33.0716141
1 FOGNET Token(FOG) u RUB
1.9344857
1 FOGNET Token(FOG) u INR
2.115281
1 FOGNET Token(FOG) u IDR
Rp393.6064944
1 FOGNET Token(FOG) u KRW
33.4399275
1 FOGNET Token(FOG) u PHP
1.3745725
1 FOGNET Token(FOG) u EGP
￡E.1.1654454
1 FOGNET Token(FOG) u BRL
R$0.1306144
1 FOGNET Token(FOG) u CAD
C$0.0328937
1 FOGNET Token(FOG) u BDT
2.9232175
1 FOGNET Token(FOG) u NGN
36.7686739
1 FOGNET Token(FOG) u COP
$96.4256006
1 FOGNET Token(FOG) u ZAR
R.0.4223359
1 FOGNET Token(FOG) u UAH
0.9952145
1 FOGNET Token(FOG) u VES
Bs3.50546
1 FOGNET Token(FOG) u CLP
$23.24168
1 FOGNET Token(FOG) u PKR
Rs6.8149984
1 FOGNET Token(FOG) u KZT
12.9502737
1 FOGNET Token(FOG) u THB
฿0.7752829
1 FOGNET Token(FOG) u TWD
NT$0.7356664
1 FOGNET Token(FOG) u AED
د.إ0.0881167
1 FOGNET Token(FOG) u CHF
Fr0.019208
1 FOGNET Token(FOG) u HKD
HK$0.1870379
1 FOGNET Token(FOG) u AMD
֏9.1850255
1 FOGNET Token(FOG) u MAD
.د.م0.21609
1 FOGNET Token(FOG) u MXN
$0.4477865
1 FOGNET Token(FOG) u SAR
ريال0.0900375
1 FOGNET Token(FOG) u PLN
0.0873964
1 FOGNET Token(FOG) u RON
лв0.1039633
1 FOGNET Token(FOG) u SEK
kr0.225694
1 FOGNET Token(FOG) u BGN
лв0.0400967
1 FOGNET Token(FOG) u HUF
Ft8.1112983
1 FOGNET Token(FOG) u CZK
0.5010887
1 FOGNET Token(FOG) u KWD
د.ك0.00732305
1 FOGNET Token(FOG) u ILS
0.0804335
1 FOGNET Token(FOG) u AOA
Kz21.8867957
1 FOGNET Token(FOG) u BHD
.د.ب0.00905177
1 FOGNET Token(FOG) u BMD
$0.02401
1 FOGNET Token(FOG) u DKK
kr0.1529437
1 FOGNET Token(FOG) u HNL
L0.6293021
1 FOGNET Token(FOG) u MUR
1.099658
1 FOGNET Token(FOG) u NAD
$0.422576
1 FOGNET Token(FOG) u NOK
kr0.2398599
1 FOGNET Token(FOG) u NZD
$0.0405769
1 FOGNET Token(FOG) u PAB
B/.0.02401
1 FOGNET Token(FOG) u PGK
K0.1015623
1 FOGNET Token(FOG) u QAR
ر.ق0.0876365
1 FOGNET Token(FOG) u RSD
дин.2.4043614

FOGNET Token Resurs

Za dublje razumijevanje FOGNET Token, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena FOGNET Token web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o FOGNET Token

Koliko FOGNET Token (FOG) vrijedi danas?
Cijena FOG uživo u USD je 0.02401 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena FOG u USD?
Trenutačna cijena FOG u USD je $ 0.02401. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija FOGNET Token?
Tržišna kapitalizacija za FOG je $ 0.00 USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za FOG?
Količina u optjecaju za FOG je 0.00 USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za FOG?
FOG je postigao ATH cijenu od 2.674261942479574 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za FOG?
FOG je vidio ATL cijenu od 0.015145142992391591 USD.
Koliki je obujam trgovanja za FOG?
24-satni obujam trgovanja za FOG je $ 216.43K USD.
Hoće li FOG još narasti ove godine?
FOG mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte FOG predviđanje cijene za detaljniju analizu.
FOGNET Token (FOG) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

