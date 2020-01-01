FOGNET Token (FOG) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u FOGNET Token (FOG), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

FOGNET Token (FOG) Informacije Real-estate NFT are issued in the form of blockchain-based NFTs on a real estate NFT investment platform using blockchain technology. Real estate investors can make piecemeal investments (small investments) in real estate by purchasing Real-estate NFT. Službena web stranica: https://fognet.io/ Bijela knjiga: https://fognet-official.gitbook.io/whitepaper-en Istraživač blokova: https://etherscan.io/token/0x33277c3FF3642C80a9D63dAaceCff87f1ce8D3E9 Kupi FOG odmah!

FOGNET Token (FOG) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za FOGNET Token (FOG), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ukupna količina: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Količina u optjecaju: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 233.40M $ 233.40M $ 233.40M Povijesni maksimum: $ 8 $ 8 $ 8 Povijesni minimum: $ 0.015145142992391591 $ 0.015145142992391591 $ 0.015145142992391591 Trenutna cijena: $ 0.02334 $ 0.02334 $ 0.02334 Saznajte više o cijeni FOGNET Token (FOG)

FOGNET Token (FOG) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike FOGNET Token (FOG) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj FOG tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja FOG tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku FOG tokena, istražite FOG cijenu tokena uživo!

