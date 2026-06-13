Financie Token Cijena danas

Trenutačna cijena Financie Token (FNCT) danas je € 0.0003505, s promjenom od 0.00% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije FNCT u EUR je € 0.0003505 po FNCT.

Financie Token trenutačno je na #1770 mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u € 1.32M, s količinom u optjecaju od 3.77B FNCT. Tijekom posljednja 24 sata, FNCT trgovao je između € 0.0003445 (niska) i € 0.0003551 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi € 0.0055794291391871698, dok je rekordna najniža cijena bila € 0.000250992963673002.

U kratkoročnim performansama, FNCT se kretao -0.54% u posljednjem satu i -2.45% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je € 24.10K.

Informacije o tržištu Financie Token (FNCT)

Poredak No.1770 Tržišna kapitalizacija € 1.32M€ 1.32M € 1.32M Obujam (24 sata) € 24.10K€ 24.10K € 24.10K Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija € 7.01M€ 7.01M € 7.01M Količina u optjecaju 3.77B 3.77B 3.77B Maksimalna količina 20,000,000,000 20,000,000,000 20,000,000,000 Ukupna količina 20,000,000,000 20,000,000,000 20,000,000,000 Stopa optjecaja 18.84% Javni blockchain ETH

Trenutačna tržišna kapitalizacija Financie Token je € 1.32M, s obujmom trgovanja u 24 sata od € 24.10K. Količina u optjecaju FNCT je 3.77B, s ukupnom količinom od 20000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je € 7.01M.