FiNANCiE is a new crowdfunding 2.0 service that uses blockchain technology to provide sustainable community management and transaction fee income through token sales. Sports clubs and creators act as "owners" to issue and sell "CT"(Community Token), while fans who buy the CT become "supporters" and participate in the community.

PoredakNo.1393

Tržišna kapitalizacija$0.00

Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija$0.00

Tržišni udio%

Obujam trgovanja / tržišna kapitalizacija (24-satni)0.00%

Količina u optjecaju3,768,697,617.73

Maksimalna količina20,000,000,000

Ukupna količina20,000,000,000

Stopa optjecaja0.1884%

Datum izdavanja--

Cijena po kojoj je imovina prvi put izdana--

Najviša vrijednost svih vremena0.006487708301380434,2024-02-15

Najniža cijena0.000801430726532987,2023-06-24

Javni blockchainETH

Sektor

Društvene mreže

