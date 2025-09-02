Što je FIT (FIT)

SNKRZ is a Web3 fitness platform. Users can earn FIT tokens by walking, running, or cycling, as well as by developing their own lands within the platform. The FIT token is used within the SNKRZ economy system, allowing users to purchase items, improve their shoes, and acquire new lands.

FIT (FIT) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike FIT (FIT) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o FIT opsežnoj tokenomici tokena odmah!

FIT Resurs

Za dublje razumijevanje FIT, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o FIT Koliko FIT (FIT) vrijedi danas? Cijena FIT uživo u USD je 0.00004723 USD , ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima. Kolika je trenutačna cijena FIT u USD? $ 0.00004723 . Kolika je tržišna kapitalizacija FIT? Tržišna kapitalizacija za FIT je -- USD . Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena. Kolika je količina u optjecaju za FIT? Količina u optjecaju za FIT je -- USD . Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za FIT? FIT je postigao ATH cijenu od -- USD . Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za FIT? FIT je vidio ATL cijenu od -- USD . Koliki je obujam trgovanja za FIT? 24-satni obujam trgovanja za FIT je $ 58.36K USD .

FIT (FIT) Važna ažuriranja industrije

