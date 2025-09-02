FIT (FIT) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.00004723. Tijekom protekla 24 sata, FITtrgovalo je između najniže cijene $ 0.0000465 i najviše cijene $ 0.00004734, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena FIT je --, dok je najniža cijena svih vremena --.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, FIT se promijenio za 0.00% u posljednjih sat vremena, +1.06% u posljednjih 24 sata i +1.04% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu FIT (FIT)
--
----
$ 58.36K
$ 58.36K$ 58.36K
$ 283.38K
$ 283.38K$ 283.38K
--
----
6,000,000,000
6,000,000,000 6,000,000,000
ETH
Trenutačna tržišna kapitalizacija FIT je --, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 58.36K. Količina u optjecaju FIT je --, s ukupnom količinom od 6000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 283.38K.
FIT (FIT) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena FIT za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ +0.0000004954
+1.06%
30 dana
$ +0.00000041
+0.87%
60 dana
$ -0.00000069
-1.44%
90 dana
$ -0.00000604
-11.34%
FIT promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u FIT od $ +0.0000004954 (+1.06%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
FIT 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.00000041 (+0.87%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
FIT 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u FIT od $ -0.00000069 (-1.44%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
FIT 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.00000604 (-11.34%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena FIT (FIT)?
SNKRZ is a Web3 fitness platform. Users can earn FIT tokens by walking, running, or cycling, as well as by developing their own lands within the platform. The FIT token is used within the SNKRZ economy system, allowing users to purchase items, improve their shoes, and acquire new lands.
FIT Predviđanje cijene (USD)
Koliko će FIT (FIT) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših FIT (FIT) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za FIT.
Razumijevanje tokenomike FIT (FIT) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o FIT opsežnoj tokenomici tokena odmah!
