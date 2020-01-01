FIT (FIT) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u FIT (FIT), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

FIT (FIT) Informacije SNKRZ is a Web3 fitness platform. Users can earn FIT tokens by walking, running, or cycling, as well as by developing their own lands within the platform. The FIT token is used within the SNKRZ economy system, allowing users to purchase items, improve their shoes, and acquire new lands. Službena web stranica: https://thesnkrz.com/ Bijela knjiga: https://thesnkrz.gitbook.io/en Istraživač blokova: https://etherscan.io/token/0x9B01637302B6Adfc2C82678e2A8D680CFF6337B7 Kupi FIT odmah!

FIT (FIT) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za FIT (FIT), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: -- -- -- Ukupna količina: $ 6.00B $ 6.00B $ 6.00B Količina u optjecaju: -- -- -- FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 281.76K $ 281.76K $ 281.76K Povijesni maksimum: $ 0.03729 $ 0.03729 $ 0.03729 Povijesni minimum: -- -- -- Trenutna cijena: $ 0.00004696 $ 0.00004696 $ 0.00004696 Saznajte više o cijeni FIT (FIT)

FIT (FIT) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike FIT (FIT) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj FIT tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja FIT tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku FIT tokena, istražite FIT cijenu tokena uživo!

