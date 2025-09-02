Što je StaFi (FIS)

StaFi is the first DeFi protocol unlocking liquidity of staked assets. Users can stake PoS tokens through StaFi and receive rTokens in return, which are available for trading, while still earning staking rewards. rToken is a synthetic staking derivative issued by StaFi to users when users stake PoS tokens through StaFi rToken App . rTokens are anchored to the PoS tokens staked by users and the corresponding staking rewards. rTokens can be transferred and traded at any time.

StaFi Predviđanje cijene (USD)

Koliko će StaFi (FIS) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših StaFi (FIS) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina?

StaFi (FIS) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike StaFi (FIS) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o FIS opsežnoj tokenomici tokena odmah!

StaFi Resurs

Za dublje razumijevanje StaFi, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o StaFi Koliko StaFi (FIS) vrijedi danas? Cijena FIS uživo u USD je 0.12116 USD , ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima. Kolika je trenutačna cijena FIS u USD? $ 0.12116 . Provjerite Trenutačna cijena FIS u USD je. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena. Kolika je tržišna kapitalizacija StaFi? Tržišna kapitalizacija za FIS je $ 14.39M USD . Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena. Kolika je količina u optjecaju za FIS? Količina u optjecaju za FIS je 118.79M USD . Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za FIS? FIS je postigao ATH cijenu od 4.81872197 USD . Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za FIS? FIS je vidio ATL cijenu od 0.0740675001411077 USD . Koliki je obujam trgovanja za FIS? 24-satni obujam trgovanja za FIS je $ 1.49M USD . Hoće li FIS još narasti ove godine? FIS mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte FIS predviđanje cijene za detaljniju analizu.

Vrijeme (UTC+8) Vrsta Informacije 09-01 20:12:00 Ažuriranja industrije Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million 09-01 17:35:00 Ažuriranja industrije Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range 09-01 16:14:00 Ažuriranja industrije U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August 09-01 12:12:00 Ažuriranja industrije Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5% 09-01 09:42:00 Ekonomski podaci The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4% 08-31 18:55:00 Ažuriranja industrije Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

