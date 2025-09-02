Više o FIS

StaFi Cijena(FIS)

$0.12133
+2.38%1D
Grafikon aktualnih cijena StaFi (FIS)
StaFi (FIS) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
24-satna najniža cijena
24-satna najviša cijena

+0.32%

+2.38%

+7.38%

+7.38%

StaFi (FIS) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.12116. Tijekom protekla 24 sata, FIStrgovalo je između najniže cijene $ 0.11657 i najviše cijene $ 0.12497, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena FIS je $ 4.81872197, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.0740675001411077.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, FIS se promijenio za +0.32% u posljednjih sat vremena, +2.38% u posljednjih 24 sata i +7.38% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu StaFi (FIS)

ETH

Trenutačna tržišna kapitalizacija StaFi je $ 14.39M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 1.49M. Količina u optjecaju FIS je 118.79M, s ukupnom količinom od 154205830.583. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 18.68M.

StaFi (FIS) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena StaFi za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.0028205+2.38%
30 dana$ +0.00308+2.60%
60 dana$ +0.0416+52.28%
90 dana$ -0.03524-22.54%
StaFi promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u FIS od $ +0.0028205 (+2.38%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

StaFi 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.00308 (+2.60%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

StaFi 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u FIS od $ +0.0416 (+52.28%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

StaFi 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.03524 (-22.54%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Što je StaFi (FIS)

StaFi is the first DeFi protocol unlocking liquidity of staked assets. Users can stake PoS tokens through StaFi and receive rTokens in return, which are available for trading, while still earning staking rewards. rToken is a synthetic staking derivative issued by StaFi to users when users stake PoS tokens through StaFi rToken App . rTokens are anchored to the PoS tokens staked by users and the corresponding staking rewards. rTokens can be transferred and traded at any time.

StaFi dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje StaFi ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

StaFi Predviđanje cijene (USD)

FIS u lokalnim valutama

1 StaFi(FIS) u VND
3,188.3254
1 StaFi(FIS) u AUD
A$0.1841632
1 StaFi(FIS) u GBP
0.0884468
1 StaFi(FIS) u EUR
0.102986
1 StaFi(FIS) u USD
$0.12116
1 StaFi(FIS) u MYR
RM0.5112952
1 StaFi(FIS) u TRY
4.985734
1 StaFi(FIS) u JPY
¥17.81052
1 StaFi(FIS) u ARS
ARS$166.8869956
1 StaFi(FIS) u RUB
9.7606496
1 StaFi(FIS) u INR
10.6645032
1 StaFi(FIS) u IDR
Rp1,986.2291904
1 StaFi(FIS) u KRW
168.981852
1 StaFi(FIS) u PHP
6.9218708
1 StaFi(FIS) u EGP
￡E.5.8798948
1 StaFi(FIS) u BRL
R$0.6578988
1 StaFi(FIS) u CAD
C$0.1659892
1 StaFi(FIS) u BDT
14.7245748
1 StaFi(FIS) u NGN
185.5432124
1 StaFi(FIS) u COP
$486.5858296
1 StaFi(FIS) u ZAR
R.2.132416
1 StaFi(FIS) u UAH
5.0196588
1 StaFi(FIS) u VES
Bs17.68936
1 StaFi(FIS) u CLP
$117.28288
1 StaFi(FIS) u PKR
Rs34.3803616
1 StaFi(FIS) u KZT
65.3149328
1 StaFi(FIS) u THB
฿3.9122564
1 StaFi(FIS) u TWD
NT$3.7123424
1 StaFi(FIS) u AED
د.إ0.4446572
1 StaFi(FIS) u CHF
Fr0.096928
1 StaFi(FIS) u HKD
HK$0.9438364
1 StaFi(FIS) u AMD
֏46.3146216
1 StaFi(FIS) u MAD
.د.م1.0880168
1 StaFi(FIS) u MXN
$2.259634
1 StaFi(FIS) u SAR
ريال0.45435
1 StaFi(FIS) u PLN
0.4410224
1 StaFi(FIS) u RON
лв0.5246228
1 StaFi(FIS) u SEK
kr1.1376924
1 StaFi(FIS) u BGN
лв0.2023372
1 StaFi(FIS) u HUF
Ft40.903616
1 StaFi(FIS) u CZK
2.5273976
1 StaFi(FIS) u KWD
د.ك0.0369538
1 StaFi(FIS) u ILS
0.405886
1 StaFi(FIS) u AOA
Kz110.4458212
1 StaFi(FIS) u BHD
.د.ب0.04567732
1 StaFi(FIS) u BMD
$0.12116
1 StaFi(FIS) u DKK
kr0.7717892
1 StaFi(FIS) u HNL
L3.174392
1 StaFi(FIS) u MUR
5.549128
1 StaFi(FIS) u NAD
$2.1312044
1 StaFi(FIS) u NOK
kr1.2103884
1 StaFi(FIS) u NZD
$0.2047604
1 StaFi(FIS) u PAB
B/.0.12116
1 StaFi(FIS) u PGK
K0.5125068
1 StaFi(FIS) u QAR
ر.ق0.4410224
1 StaFi(FIS) u RSD
дин.12.1256928

StaFi Resurs

Za dublje razumijevanje StaFi, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena StaFi web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o StaFi

Koliko StaFi (FIS) vrijedi danas?
Cijena FIS uživo u USD je 0.12116 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena FIS u USD?
Trenutačna cijena FIS u USD je $ 0.12116. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija StaFi?
Tržišna kapitalizacija za FIS je $ 14.39M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za FIS?
Količina u optjecaju za FIS je 118.79M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za FIS?
FIS je postigao ATH cijenu od 4.81872197 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za FIS?
FIS je vidio ATL cijenu od 0.0740675001411077 USD.
Koliki je obujam trgovanja za FIS?
24-satni obujam trgovanja za FIS je $ 1.49M USD.
Hoće li FIS još narasti ove godine?
FIS mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte FIS predviđanje cijene za detaljniju analizu.
StaFi (FIS) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

