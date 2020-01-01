StaFi (FIS) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u StaFi (FIS), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

StaFi (FIS) Informacije StaFi is the first DeFi protocol unlocking liquidity of staked assets. Users can stake PoS tokens through StaFi and receive rTokens in return, which are available for trading, while still earning staking rewards. rToken is a synthetic staking derivative issued by StaFi to users when users stake PoS tokens through StaFi rToken App . rTokens are anchored to the PoS tokens staked by users and the corresponding staking rewards. rTokens can be transferred and traded at any time. Službena web stranica: https://www.stafi.io/ Bijela knjiga: https://docs.stafi.io/ Istraživač blokova: https://stafi.subscan.io/ Kupi FIS odmah!

StaFi (FIS) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za StaFi (FIS), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 13.20M $ 13.20M $ 13.20M Ukupna količina: $ 154.27M $ 154.27M $ 154.27M Količina u optjecaju: $ 118.82M $ 118.82M $ 118.82M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 17.14M $ 17.14M $ 17.14M Povijesni maksimum: $ 0.7052 $ 0.7052 $ 0.7052 Povijesni minimum: $ 0.0740675001411077 $ 0.0740675001411077 $ 0.0740675001411077 Trenutna cijena: $ 0.11112 $ 0.11112 $ 0.11112 Saznajte više o cijeni StaFi (FIS)

StaFi (FIS) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike StaFi (FIS) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj FIS tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja FIS tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku FIS tokena, istražite FIS cijenu tokena uživo!

Kako kupiti FIS Jeste li zainteresirani za dodavanje StaFi (FIS) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje FIS, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati FIS na MEXC-u odmah!

StaFi (FIS) Povijest cijena Analiza povijesti cijena FIS pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite FIS povijest cijena odmah!

FIS Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide FIS? Naša FIS stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte FIS predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!