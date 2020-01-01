FIO Protocol (FIO) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u FIO Protocol (FIO), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

FIO Protocol (FIO) Informacije FIO Protocol (FIO) is a blockchain protocol that aims to enable a better way of sending/receiving coins and tokens. The FIO token is the native utility token of the project's blockchain infrastructure, FIO Chain, and is used for transaction gas fees and on-chain governance. Službena web stranica: https://fio.net/ Bijela knjiga: https://developers.fioprotocol.io Istraživač blokova: https://fio.bloks.io/

FIO Protocol (FIO) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za FIO Protocol (FIO), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 15.46M $ 15.46M $ 15.46M Ukupna količina: $ 839.24M $ 839.24M $ 839.24M Količina u optjecaju: $ 817.97M $ 817.97M $ 817.97M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 18.90M $ 18.90M $ 18.90M Povijesni maksimum: $ 0.1288 $ 0.1288 $ 0.1288 Povijesni minimum: $ 0.01074395967351126 $ 0.01074395967351126 $ 0.01074395967351126 Trenutna cijena: $ 0.0189 $ 0.0189 $ 0.0189 Saznajte više o cijeni FIO Protocol (FIO)

FIO Protocol (FIO) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike FIO Protocol (FIO) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj FIO tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja FIO tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku FIO tokena, istražite FIO cijenu tokena uživo!

Kako kupiti FIO Jeste li zainteresirani za dodavanje FIO Protocol (FIO) u svoj portfelj?

FIO Protocol (FIO) Povijest cijena Analiza povijesti cijena FIO pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite FIO povijest cijena odmah!

FIO Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide FIO? Naša FIO stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte FIO predviđanje cijene tokena odmah!

