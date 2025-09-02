Više o FEG

FEG Token Logotip

FEG Token Cijena(FEG)

1 FEG u USD cijena uživo:

$0.00008633
-0.15%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena FEG Token (FEG)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 08:40:26 (UTC+8)

FEG Token (FEG) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00008422
24-satna najniža cijena
$ 0.00008727
24-satna najviša cijena

$ 0.00008422
$ 0.00008727
$ 0.000511534971701919
$ 0.000000099927831158
+0.03%

-0.15%

+4.52%

+4.52%

FEG Token (FEG) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.00008634. Tijekom protekla 24 sata, FEGtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00008422 i najviše cijene $ 0.00008727, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena FEG je $ 0.000511534971701919, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.000000099927831158.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, FEG se promijenio za +0.03% u posljednjih sat vremena, -0.15% u posljednjih 24 sata i +4.52% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu FEG Token (FEG)

No.1272

$ 7.30M
$ 119.22K
$ 8.63M
84.49B
100,000,000,000
96,924,452,819.8533
84.49%

2021-05-13 00:00:00

BSC

Trenutačna tržišna kapitalizacija FEG Token je $ 7.30M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 119.22K. Količina u optjecaju FEG je 84.49B, s ukupnom količinom od 96924452819.8533. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 8.63M.

FEG Token (FEG) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena FEG Token za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.0000001297-0.15%
30 dana$ +0.00000354+4.27%
60 dana$ +0.00000754+9.56%
90 dana$ -0.00001226-12.44%
FEG Token promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u FEG od $ -0.0000001297 (-0.15%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

FEG Token 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.00000354 (+4.27%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

FEG Token 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u FEG od $ +0.00000754 (+9.56%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

FEG Token 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.00001226 (-12.44%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena FEG Token (FEG)?

Pogledajte FEG Token stranicu Povijest cijena sada.

Što je FEG Token (FEG)

FEG Token is the Asset-Backed & Passive Income earning Governance token of its fully Decentralized ecosystem, operating on the Ethereum blockchain (ERC-20) & Binance Smart Chain (BEP-20) and launched from our fully audited SmartDeFi ™ token launchpad. Please note that the same name exists for this project, kindly pay attention to the information identification such as the official website.

FEG Token dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje FEG Token ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti FEG dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o FEG Token na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje FEG Token učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

FEG Token Predviđanje cijene (USD)

Koliko će FEG Token (FEG) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših FEG Token (FEG) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za FEG Token.

Provjerite FEG Token predviđanje cijene sada!

FEG Token (FEG) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike FEG Token (FEG) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o FEG opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti FEG Token (FEG)

Tražiš kako kupiti FEG Token? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti FEG Token na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

FEG u lokalnim valutama

1 FEG Token(FEG) u VND
2.2720371
A$0.0001312368
1 FEG Token(FEG) u GBP
1 FEG Token(FEG) u EUR
1 FEG Token(FEG) u USD
1 FEG Token(FEG) u MYR
1 FEG Token(FEG) u TRY
1 FEG Token(FEG) u JPY
1 FEG Token(FEG) u ARS
1 FEG Token(FEG) u RUB
1 FEG Token(FEG) u INR
1 FEG Token(FEG) u IDR
1 FEG Token(FEG) u KRW
1 FEG Token(FEG) u PHP
1 FEG Token(FEG) u EGP
1 FEG Token(FEG) u BRL
1 FEG Token(FEG) u CAD
1 FEG Token(FEG) u BDT
1 FEG Token(FEG) u NGN
1 FEG Token(FEG) u COP
1 FEG Token(FEG) u ZAR
1 FEG Token(FEG) u UAH
1 FEG Token(FEG) u VES
1 FEG Token(FEG) u CLP
1 FEG Token(FEG) u PKR
1 FEG Token(FEG) u KZT
1 FEG Token(FEG) u THB
1 FEG Token(FEG) u TWD
1 FEG Token(FEG) u AED
1 FEG Token(FEG) u CHF
1 FEG Token(FEG) u HKD
1 FEG Token(FEG) u AMD
1 FEG Token(FEG) u MAD
1 FEG Token(FEG) u MXN
1 FEG Token(FEG) u SAR
1 FEG Token(FEG) u PLN
1 FEG Token(FEG) u RON
1 FEG Token(FEG) u SEK
1 FEG Token(FEG) u BGN
1 FEG Token(FEG) u HUF
1 FEG Token(FEG) u CZK
1 FEG Token(FEG) u KWD
1 FEG Token(FEG) u ILS
1 FEG Token(FEG) u AOA
1 FEG Token(FEG) u BHD
1 FEG Token(FEG) u BMD
1 FEG Token(FEG) u DKK
1 FEG Token(FEG) u HNL
1 FEG Token(FEG) u MUR
1 FEG Token(FEG) u NAD
1 FEG Token(FEG) u NOK
1 FEG Token(FEG) u NZD
1 FEG Token(FEG) u PAB
1 FEG Token(FEG) u PGK
1 FEG Token(FEG) u QAR
1 FEG Token(FEG) u RSD
дин.0.0086409072

FEG Token Resurs

Za dublje razumijevanje FEG Token, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena FEG Token web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o FEG Token

Koliko FEG Token (FEG) vrijedi danas?
Cijena FEG uživo u USD je 0.00008634 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena FEG u USD?
Trenutačna cijena FEG u USD je $ 0.00008634. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija FEG Token?
Tržišna kapitalizacija za FEG je $ 7.30M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za FEG?
Količina u optjecaju za FEG je 84.49B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za FEG?
FEG je postigao ATH cijenu od 0.000511534971701919 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za FEG?
FEG je vidio ATL cijenu od 0.000000099927831158 USD.
Koliki je obujam trgovanja za FEG?
24-satni obujam trgovanja za FEG je $ 119.22K USD.
Hoće li FEG još narasti ove godine?
FEG mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte FEG predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

