FEG Token (FEG) Informacije FEG Token is the Asset-Backed & Passive Income earning Governance token of its fully Decentralized ecosystem, operating on the Ethereum blockchain (ERC-20) & Binance Smart Chain (BEP-20) and launched from our fully audited SmartDeFi ™ token launchpad. Please note that the same name exists for this project, kindly pay attention to the information identification such as the official website. Službena web stranica: https://www.feg.io/ Bijela knjiga: https://docs.feg.io/ Istraživač blokova: https://bscscan.com/address/0xf3c7cecf8cbc3066f9a87b310cebe198d00479ac Kupi FEG odmah!

FEG Token (FEG) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za FEG Token (FEG), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 7.31M $ 7.31M $ 7.31M Ukupna količina: $ 96.92B $ 96.92B $ 96.92B Količina u optjecaju: $ 84.49B $ 84.49B $ 84.49B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 8.66M $ 8.66M $ 8.66M Povijesni maksimum: $ 0.0013849 $ 0.0013849 $ 0.0013849 Povijesni minimum: $ 0.000000099927831158 $ 0.000000099927831158 $ 0.000000099927831158 Trenutna cijena: $ 0.00008657 $ 0.00008657 $ 0.00008657 Saznajte više o cijeni FEG Token (FEG)

FEG Token (FEG) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike FEG Token (FEG) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj FEG tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja FEG tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku FEG tokena, istražite FEG cijenu tokena uživo!

FEG Token (FEG) Povijest cijena Analiza povijesti cijena FEG pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite FEG povijest cijena odmah!

FEG Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide FEG? Naša FEG stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte FEG predviđanje cijene tokena odmah!

