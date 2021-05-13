FEG Token (FEG) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u FEG Token (FEG), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
FEG Token (FEG) Informacije

FEG Token is the Asset-Backed & Passive Income earning Governance token of its fully Decentralized ecosystem, operating on the Ethereum blockchain (ERC-20) & Binance Smart Chain (BEP-20) and launched from our fully audited SmartDeFi ™ token launchpad. Please note that the same name exists for this project, kindly pay attention to the information identification such as the official website.

Službena web stranica:
https://www.feg.io/
Bijela knjiga:
https://docs.feg.io/
Istraživač blokova:
https://bscscan.com/address/0xf3c7cecf8cbc3066f9a87b310cebe198d00479ac

FEG Token (FEG) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za FEG Token (FEG), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 7.31M
Ukupna količina:
$ 96.92B
Količina u optjecaju:
$ 84.49B
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 8.66M
Povijesni maksimum:
$ 0.0013849
Povijesni minimum:
$ 0.000000099927831158
Trenutna cijena:
$ 0.00008657
FEG Token (FEG) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike FEG Token (FEG) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj FEG tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja FEG tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku FEG tokena, istražite FEG cijenu tokena uživo!

Kako kupiti FEG

Jeste li zainteresirani za dodavanje FEG Token (FEG) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje FEG, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom.

FEG Token (FEG) Povijest cijena

Analiza povijesti cijena FEG pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize.

FEG Predviđanje cijene

Želite li znati u kojem smjeru ide FEG? Naša FEG stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

Odricanje od odgovornosti

Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.