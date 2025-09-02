Više o FARTBOY

FARTBOY Informacije o cijeni

FARTBOY Službena web stranica

FARTBOY Tokenomija

FARTBOY Prognoza cijena

FARTBOY Povijest

Vodič za kupnju FARTBOY

Konverter FARTBOY u fiducijarnu valutu

FARTBOY Spot trgovanje

Pretprodaja

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Fartboy Logotip

Fartboy Cijena(FARTBOY)

1 FARTBOY u USD cijena uživo:

$0.029
$0.029$0.029
-8.37%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Fartboy (FARTBOY)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 07:31:28 (UTC+8)

Fartboy (FARTBOY) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.02725
$ 0.02725$ 0.02725
24-satna najniža cijena
$ 0.0342
$ 0.0342$ 0.0342
24-satna najviša cijena

$ 0.02725
$ 0.02725$ 0.02725

$ 0.0342
$ 0.0342$ 0.0342

$ 0.19575399747960148
$ 0.19575399747960148$ 0.19575399747960148

$ 0.000007757130385205
$ 0.000007757130385205$ 0.000007757130385205

+1.08%

-8.37%

+5.22%

+5.22%

Fartboy (FARTBOY) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.029. Tijekom protekla 24 sata, FARTBOYtrgovalo je između najniže cijene $ 0.02725 i najviše cijene $ 0.0342, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena FARTBOY je $ 0.19575399747960148, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.000007757130385205.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, FARTBOY se promijenio za +1.08% u posljednjih sat vremena, -8.37% u posljednjih 24 sata i +5.22% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Fartboy (FARTBOY)

No.710

$ 28.98M
$ 28.98M$ 28.98M

$ 159.11K
$ 159.11K$ 159.11K

$ 28.98M
$ 28.98M$ 28.98M

999.44M
999.44M 999.44M

999,440,457
999,440,457 999,440,457

999,440,457
999,440,457 999,440,457

100.00%

SOL

Trenutačna tržišna kapitalizacija Fartboy je $ 28.98M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 159.11K. Količina u optjecaju FARTBOY je 999.44M, s ukupnom količinom od 999440457. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 28.98M.

Fartboy (FARTBOY) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Fartboy za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.002649-8.37%
30 dana$ +0.00776+36.53%
60 dana$ +0.00748+34.75%
90 dana$ -0.00349-10.75%
Fartboy promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u FARTBOY od $ -0.002649 (-8.37%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Fartboy 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.00776 (+36.53%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Fartboy 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u FARTBOY od $ +0.00748 (+34.75%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Fartboy 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.00349 (-10.75%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Fartboy (FARTBOY)?

Pogledajte Fartboy stranicu Povijest cijena sada.

Što je Fartboy (FARTBOY)

Launched on January 5th, FARTBOY was rugged by its original developer, but the resilient CoinsKid community took over, revived the project, and transformed it into a symbol of organic growth and community-driven strength. The project draws inspiration from Fartboy, the hilarious and popular children’s book series by Adam Wallace, a New York Times bestselling author with over 11 million books sold.

Fartboy dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Fartboy ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti FARTBOY dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Fartboy na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Fartboy učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Fartboy Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Fartboy (FARTBOY) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Fartboy (FARTBOY) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Fartboy.

Provjerite Fartboy predviđanje cijene sada!

Fartboy (FARTBOY) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Fartboy (FARTBOY) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o FARTBOY opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Fartboy (FARTBOY)

Tražiš kako kupiti Fartboy? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Fartboy na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

FARTBOY u lokalnim valutama

1 Fartboy(FARTBOY) u VND
763.135
1 Fartboy(FARTBOY) u AUD
A$0.04408
1 Fartboy(FARTBOY) u GBP
0.02117
1 Fartboy(FARTBOY) u EUR
0.02465
1 Fartboy(FARTBOY) u USD
$0.029
1 Fartboy(FARTBOY) u MYR
RM0.12238
1 Fartboy(FARTBOY) u TRY
1.19306
1 Fartboy(FARTBOY) u JPY
¥4.263
1 Fartboy(FARTBOY) u ARS
ARS$39.94489
1 Fartboy(FARTBOY) u RUB
2.33653
1 Fartboy(FARTBOY) u INR
2.552
1 Fartboy(FARTBOY) u IDR
Rp475.40976
1 Fartboy(FARTBOY) u KRW
40.4463
1 Fartboy(FARTBOY) u PHP
1.65648
1 Fartboy(FARTBOY) u EGP
￡E.1.40737
1 Fartboy(FARTBOY) u BRL
R$0.15747
1 Fartboy(FARTBOY) u CAD
C$0.03973
1 Fartboy(FARTBOY) u BDT
3.52437
1 Fartboy(FARTBOY) u NGN
44.41031
1 Fartboy(FARTBOY) u COP
$116.46574
1 Fartboy(FARTBOY) u ZAR
R.0.51098
1 Fartboy(FARTBOY) u UAH
1.19973
1 Fartboy(FARTBOY) u VES
Bs4.234
1 Fartboy(FARTBOY) u CLP
$28.13
1 Fartboy(FARTBOY) u PKR
Rs8.21744
1 Fartboy(FARTBOY) u KZT
15.60809
1 Fartboy(FARTBOY) u THB
฿0.9367
1 Fartboy(FARTBOY) u TWD
NT$0.88827
1 Fartboy(FARTBOY) u AED
د.إ0.10643
1 Fartboy(FARTBOY) u CHF
Fr0.0232
1 Fartboy(FARTBOY) u HKD
HK$0.22591
1 Fartboy(FARTBOY) u AMD
֏11.08554
1 Fartboy(FARTBOY) u MAD
.د.م0.26042
1 Fartboy(FARTBOY) u MXN
$0.54085
1 Fartboy(FARTBOY) u SAR
ريال0.10875
1 Fartboy(FARTBOY) u PLN
0.10527
1 Fartboy(FARTBOY) u RON
лв0.12557
1 Fartboy(FARTBOY) u SEK
kr0.27231
1 Fartboy(FARTBOY) u BGN
лв0.04843
1 Fartboy(FARTBOY) u HUF
Ft9.78402
1 Fartboy(FARTBOY) u CZK
0.60465
1 Fartboy(FARTBOY) u KWD
د.ك0.008845
1 Fartboy(FARTBOY) u ILS
0.09715
1 Fartboy(FARTBOY) u AOA
Kz26.43553
1 Fartboy(FARTBOY) u BHD
.د.ب0.010933
1 Fartboy(FARTBOY) u BMD
$0.029
1 Fartboy(FARTBOY) u DKK
kr0.18473
1 Fartboy(FARTBOY) u HNL
L0.75864
1 Fartboy(FARTBOY) u MUR
1.3282
1 Fartboy(FARTBOY) u NAD
$0.50924
1 Fartboy(FARTBOY) u NOK
kr0.28971
1 Fartboy(FARTBOY) u NZD
$0.04901
1 Fartboy(FARTBOY) u PAB
B/.0.029
1 Fartboy(FARTBOY) u PGK
K0.12267
1 Fartboy(FARTBOY) u QAR
ر.ق0.10556
1 Fartboy(FARTBOY) u RSD
дин.2.90145

Fartboy Resurs

Za dublje razumijevanje Fartboy, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Službena Fartboy web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Fartboy

Koliko Fartboy (FARTBOY) vrijedi danas?
Cijena FARTBOY uživo u USD je 0.029 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena FARTBOY u USD?
Trenutačna cijena FARTBOY u USD je $ 0.029. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Fartboy?
Tržišna kapitalizacija za FARTBOY je $ 28.98M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za FARTBOY?
Količina u optjecaju za FARTBOY je 999.44M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za FARTBOY?
FARTBOY je postigao ATH cijenu od 0.19575399747960148 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za FARTBOY?
FARTBOY je vidio ATL cijenu od 0.000007757130385205 USD.
Koliki je obujam trgovanja za FARTBOY?
24-satni obujam trgovanja za FARTBOY je $ 159.11K USD.
Hoće li FARTBOY još narasti ove godine?
FARTBOY mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte FARTBOY predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 07:31:28 (UTC+8)

Fartboy (FARTBOY) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

FARTBOY u USD kalkulator

Iznos

FARTBOY
FARTBOY
USD
USD

1 FARTBOY = 0.029 USD

Trgujte FARTBOY

FARTBOYUSDT
$0.029
$0.029$0.029
-8.34%

Pridruži se MEXC platformi danas

-- Naknada za ponuđača spot trgovine, -- Naknada za preuzimača spot trgovine,
-- Naknada za ponuđača terminske trgovine, -- Naknada za preuzimača terminske trgovine