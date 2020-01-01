Fartboy (FARTBOY) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Fartboy (FARTBOY), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Fartboy (FARTBOY) Informacije Launched on January 5th, FARTBOY was rugged by its original developer, but the resilient CoinsKid community took over, revived the project, and transformed it into a symbol of organic growth and community-driven strength. The project draws inspiration from Fartboy, the hilarious and popular children’s book series by Adam Wallace, a New York Times bestselling author with over 11 million books sold. Službena web stranica: https://www.fartboysol.com Istraživač blokova: https://solscan.io/token/y1AZt42vceCmStjW4zetK3VoNarC1VxJ5iDjpiupump Kupi FARTBOY odmah!

Fartboy (FARTBOY) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Fartboy (FARTBOY), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 26.44M $ 26.44M $ 26.44M Ukupna količina: $ 999.44M $ 999.44M $ 999.44M Količina u optjecaju: $ 999.44M $ 999.44M $ 999.44M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 26.44M $ 26.44M $ 26.44M Povijesni maksimum: $ 0.16 $ 0.16 $ 0.16 Povijesni minimum: $ 0.000007757130385205 $ 0.000007757130385205 $ 0.000007757130385205 Trenutna cijena: $ 0.02645 $ 0.02645 $ 0.02645 Saznajte više o cijeni Fartboy (FARTBOY)

Fartboy (FARTBOY) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Fartboy (FARTBOY) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj FARTBOY tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja FARTBOY tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku FARTBOY tokena, istražite FARTBOY cijenu tokena uživo!

Kako kupiti FARTBOY Jeste li zainteresirani za dodavanje Fartboy (FARTBOY) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje FARTBOY, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati FARTBOY na MEXC-u odmah!

Fartboy (FARTBOY) Povijest cijena Analiza povijesti cijena FARTBOY pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite FARTBOY povijest cijena odmah!

FARTBOY Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide FARTBOY? Naša FARTBOY stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte FARTBOY predviđanje cijene tokena odmah!

