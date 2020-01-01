Harvest Finance (FARM) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Harvest Finance (FARM), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Harvest Finance (FARM) Informacije Harvest is described to automatically farm the highest yield available from the newest DeFi protocols and optimizes the yields that are received using the latest farming techniques. FARM is the governance token for Harvest. It is claimed that FARM holders can vote on proposals for the FARM operational treasury and receive the 5% fee from Harvest operations. Službena web stranica: https://harvest.finance/ Bijela knjiga: https://medium.com/harvest-finance/the-harvest-finance-project-338c3e5806fc Istraživač blokova: https://etherscan.io/token/0xa0246c9032bC3A600820415aE600c6388619A14D Kupi FARM odmah!

Harvest Finance (FARM) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Harvest Finance (FARM), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 18.61M $ 18.61M $ 18.61M Ukupna količina: $ 690.42K $ 690.42K $ 690.42K Količina u optjecaju: $ 672.18K $ 672.18K $ 672.18K FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 19.11M $ 19.11M $ 19.11M Povijesni maksimum: $ 490.86 $ 490.86 $ 490.86 Povijesni minimum: $ 20.47768873365183 $ 20.47768873365183 $ 20.47768873365183 Trenutna cijena: $ 27.68 $ 27.68 $ 27.68 Saznajte više o cijeni Harvest Finance (FARM)

Harvest Finance (FARM) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Harvest Finance (FARM) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj FARM tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja FARM tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku FARM tokena, istražite FARM cijenu tokena uživo!

Harvest Finance (FARM) Povijest cijena Analiza povijesti cijena FARM pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite FARM povijest cijena odmah!

FARM Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide FARM? Naša FARM stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte FARM predviđanje cijene tokena odmah!

