Harvest Finance (FARM) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u Harvest Finance (FARM), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
USD

Harvest Finance (FARM) Informacije

Harvest is described to automatically farm the highest yield available from the newest DeFi protocols and optimizes the yields that are received using the latest farming techniques. FARM is the governance token for Harvest. It is claimed that FARM holders can vote on proposals for the FARM operational treasury and receive the 5% fee from Harvest operations.

Službena web stranica:
https://harvest.finance/
Bijela knjiga:
https://medium.com/harvest-finance/the-harvest-finance-project-338c3e5806fc
Istraživač blokova:
https://etherscan.io/token/0xa0246c9032bC3A600820415aE600c6388619A14D

Harvest Finance (FARM) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Harvest Finance (FARM), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 18.61M
$ 18.61M
Ukupna količina:
$ 690.42K
$ 690.42K
Količina u optjecaju:
$ 672.18K
$ 672.18K
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 19.11M
$ 19.11M
Povijesni maksimum:
$ 490.86
$ 490.86
Povijesni minimum:
$ 20.47768873365183
$ 20.47768873365183
Trenutna cijena:
$ 27.68
$ 27.68

Harvest Finance (FARM) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike Harvest Finance (FARM) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj FARM tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja FARM tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku FARM tokena, istražite FARM cijenu tokena uživo!

Kako kupiti FARM

Jeste li zainteresirani za dodavanje Harvest Finance (FARM) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje FARM, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom.

Harvest Finance (FARM) Povijest cijena

Analiza povijesti cijena FARM pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize.

FARM Predviđanje cijene

Želite li znati u kojem smjeru ide FARM? Naša FARM stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

Zašto biste trebali odabrati MEXC?

MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta.

Odricanje od odgovornosti

Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.