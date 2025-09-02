Harvest Finance (FARM) cijena u stvarnom vremenu je $ 26.98. Tijekom protekla 24 sata, FARMtrgovalo je između najniže cijene $ 26.98 i najviše cijene $ 28.62, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena FARM je $ 660.109464612, dok je najniža cijena svih vremena $ 20.47768873365183.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, FARM se promijenio za -1.14% u posljednjih sat vremena, -1.06% u posljednjih 24 sata i -3.68% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu Harvest Finance (FARM)
No.903
$ 18.14M
$ 143.16K
$ 18.63M
672.18K
690,420
ETH
Trenutačna tržišna kapitalizacija Harvest Finance je $ 18.14M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 143.16K. Količina u optjecaju FARM je 672.18K, s ukupnom količinom od 690420. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 18.63M.
Harvest Finance (FARM) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena Harvest Finance za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ -0.2891
-1.06%
30 dana
$ +0.4
+1.50%
60 dana
$ +0.75
+2.85%
90 dana
$ -3.62
-11.84%
Harvest Finance promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u FARM od $ -0.2891 (-1.06%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
Harvest Finance 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.4 (+1.50%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
Harvest Finance 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u FARM od $ +0.75 (+2.85%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
Harvest Finance 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -3.62 (-11.84%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Harvest Finance (FARM)?
Harvest is described to automatically farm the highest yield available from the newest DeFi protocols and optimizes the yields that are received using the latest farming techniques. FARM is the governance token for Harvest. It is claimed that FARM holders can vote on proposals for the FARM operational treasury and receive the 5% fee from Harvest operations.
Harvest Finance Predviđanje cijene (USD)
Koliko će Harvest Finance (FARM) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Harvest Finance (FARM) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Harvest Finance.
Razumijevanje tokenomike Harvest Finance (FARM) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o FARM opsežnoj tokenomici tokena odmah!
Kako kupiti Harvest Finance (FARM)
Tražiš kako kupiti Harvest Finance? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Harvest Finance na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.
