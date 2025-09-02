Što je Harvest Finance (FARM)

Harvest is described to automatically farm the highest yield available from the newest DeFi protocols and optimizes the yields that are received using the latest farming techniques. FARM is the governance token for Harvest. It is claimed that FARM holders can vote on proposals for the FARM operational treasury and receive the 5% fee from Harvest operations.

Harvest Finance Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Harvest Finance (FARM) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Harvest Finance (FARM) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Harvest Finance.

Harvest Finance (FARM) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Harvest Finance (FARM) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o FARM opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Harvest Finance Resurs

Za dublje razumijevanje Harvest Finance, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Harvest Finance Koliko Harvest Finance (FARM) vrijedi danas? Cijena FARM uživo u USD je 26.98 USD , ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima. Kolika je trenutačna cijena FARM u USD? $ 26.98 . Provjerite Trenutačna cijena FARM u USD je. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena. Kolika je tržišna kapitalizacija Harvest Finance? Tržišna kapitalizacija za FARM je $ 18.14M USD . Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena. Kolika je količina u optjecaju za FARM? Količina u optjecaju za FARM je 672.18K USD . Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za FARM? FARM je postigao ATH cijenu od 660.109464612 USD . Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za FARM? FARM je vidio ATL cijenu od 20.47768873365183 USD . Koliki je obujam trgovanja za FARM? 24-satni obujam trgovanja za FARM je $ 143.16K USD . Hoće li FARM još narasti ove godine? FARM mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte FARM predviđanje cijene za detaljniju analizu.

Harvest Finance (FARM) Važna ažuriranja industrije

