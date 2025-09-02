Više o FARM

Harvest Finance Cijena(FARM)

$26.98
-1.06%1D
Grafikon aktualnih cijena Harvest Finance (FARM)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 05:35:45 (UTC+8)

Harvest Finance (FARM) Informacije o cijeni (USD)

$ 26.98
24-satna najniža cijena
24-satna najviša cijena

-1.14%

-1.06%

-3.68%

-3.68%

Harvest Finance (FARM) cijena u stvarnom vremenu je $ 26.98. Tijekom protekla 24 sata, FARMtrgovalo je između najniže cijene $ 26.98 i najviše cijene $ 28.62, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena FARM je $ 660.109464612, dok je najniža cijena svih vremena $ 20.47768873365183.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, FARM se promijenio za -1.14% u posljednjih sat vremena, -1.06% u posljednjih 24 sata i -3.68% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Harvest Finance (FARM)

$ 18.14M
$ 143.16K
$ 18.63M
672.18K
690,420
ETH

Trenutačna tržišna kapitalizacija Harvest Finance je $ 18.14M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 143.16K. Količina u optjecaju FARM je 672.18K, s ukupnom količinom od 690420. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 18.63M.

Harvest Finance (FARM) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Harvest Finance za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.2891-1.06%
30 dana$ +0.4+1.50%
60 dana$ +0.75+2.85%
90 dana$ -3.62-11.84%
Harvest Finance promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u FARM od $ -0.2891 (-1.06%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Harvest Finance 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.4 (+1.50%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Harvest Finance 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u FARM od $ +0.75 (+2.85%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Harvest Finance 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -3.62 (-11.84%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Harvest Finance (FARM)?

Pogledajte Harvest Finance stranicu Povijest cijena sada.

Što je Harvest Finance (FARM)

Harvest is described to automatically farm the highest yield available from the newest DeFi protocols and optimizes the yields that are received using the latest farming techniques. FARM is the governance token for Harvest. It is claimed that FARM holders can vote on proposals for the FARM operational treasury and receive the 5% fee from Harvest operations.

Harvest Finance dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Harvest Finance ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti FARM dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Harvest Finance na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Harvest Finance učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Harvest Finance Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Harvest Finance (FARM) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Harvest Finance (FARM) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Harvest Finance.

Provjerite Harvest Finance predviđanje cijene sada!

Harvest Finance (FARM) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Harvest Finance (FARM) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o FARM opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Harvest Finance (FARM)

Tražiš kako kupiti Harvest Finance? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Harvest Finance na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

FARM u lokalnim valutama

1 Harvest Finance(FARM) u VND
1 Harvest Finance(FARM) u AUD
1 Harvest Finance(FARM) u GBP
1 Harvest Finance(FARM) u EUR
1 Harvest Finance(FARM) u USD
1 Harvest Finance(FARM) u MYR
1 Harvest Finance(FARM) u TRY
1 Harvest Finance(FARM) u JPY
1 Harvest Finance(FARM) u ARS
1 Harvest Finance(FARM) u RUB
1 Harvest Finance(FARM) u INR
1 Harvest Finance(FARM) u IDR
1 Harvest Finance(FARM) u KRW
1 Harvest Finance(FARM) u PHP
1 Harvest Finance(FARM) u EGP
1 Harvest Finance(FARM) u BRL
1 Harvest Finance(FARM) u CAD
1 Harvest Finance(FARM) u BDT
1 Harvest Finance(FARM) u NGN
1 Harvest Finance(FARM) u COP
1 Harvest Finance(FARM) u ZAR
1 Harvest Finance(FARM) u UAH
1 Harvest Finance(FARM) u VES
1 Harvest Finance(FARM) u CLP
1 Harvest Finance(FARM) u PKR
1 Harvest Finance(FARM) u KZT
1 Harvest Finance(FARM) u THB
1 Harvest Finance(FARM) u TWD
1 Harvest Finance(FARM) u AED
1 Harvest Finance(FARM) u CHF
1 Harvest Finance(FARM) u HKD
1 Harvest Finance(FARM) u AMD
1 Harvest Finance(FARM) u MAD
1 Harvest Finance(FARM) u MXN
1 Harvest Finance(FARM) u SAR
1 Harvest Finance(FARM) u PLN
1 Harvest Finance(FARM) u RON
1 Harvest Finance(FARM) u SEK
1 Harvest Finance(FARM) u BGN
1 Harvest Finance(FARM) u HUF
1 Harvest Finance(FARM) u CZK
1 Harvest Finance(FARM) u KWD
1 Harvest Finance(FARM) u ILS
1 Harvest Finance(FARM) u AOA
1 Harvest Finance(FARM) u BHD
1 Harvest Finance(FARM) u BMD
1 Harvest Finance(FARM) u DKK
1 Harvest Finance(FARM) u HNL
1 Harvest Finance(FARM) u MUR
1 Harvest Finance(FARM) u NAD
1 Harvest Finance(FARM) u NOK
1 Harvest Finance(FARM) u NZD
1 Harvest Finance(FARM) u PAB
1 Harvest Finance(FARM) u PGK
1 Harvest Finance(FARM) u QAR
1 Harvest Finance(FARM) u RSD
Harvest Finance Resurs

Za dublje razumijevanje Harvest Finance, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Harvest Finance web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Harvest Finance

Koliko Harvest Finance (FARM) vrijedi danas?
Cijena FARM uživo u USD je 26.98 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena FARM u USD?
Trenutačna cijena FARM u USD je $ 26.98. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Harvest Finance?
Tržišna kapitalizacija za FARM je $ 18.14M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za FARM?
Količina u optjecaju za FARM je 672.18K USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za FARM?
FARM je postigao ATH cijenu od 660.109464612 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za FARM?
FARM je vidio ATL cijenu od 20.47768873365183 USD.
Koliki je obujam trgovanja za FARM?
24-satni obujam trgovanja za FARM je $ 143.16K USD.
Hoće li FARM još narasti ove godine?
FARM mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte FARM predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 05:35:45 (UTC+8)

Harvest Finance (FARM) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

