Što je Exverse (EXVG)

Exverse is a new AI-powered free-to-play shooter that provides players with an unmatched and immersive gaming experience. With its intricate world customization, lore, and novel gameplay systems, all built on Unreal Engine 5. The Exverse universe encompasses three distinct planets, each with a unique set of offerings for players to explore. Players will be able to own, trade, sell & rent their in-game assets through our in-game marketplace.

Exverse (EXVG) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Exverse (EXVG) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o EXVG opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Exverse Resurs

Za dublje razumijevanje Exverse, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Exverse Koliko Exverse (EXVG) vrijedi danas? Cijena EXVG uživo u USD je 0.00229 USD , ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima. Kolika je trenutačna cijena EXVG u USD? $ 0.00229 . Provjerite Trenutačna cijena EXVG u USD je. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena. Kolika je tržišna kapitalizacija Exverse? Tržišna kapitalizacija za EXVG je $ 73.65K USD . Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena. Kolika je količina u optjecaju za EXVG? Količina u optjecaju za EXVG je 32.16M USD . Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za EXVG? EXVG je postigao ATH cijenu od 0.16170033314868762 USD . Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za EXVG? EXVG je vidio ATL cijenu od 0.001746667336165132 USD . Koliki je obujam trgovanja za EXVG? 24-satni obujam trgovanja za EXVG je $ 42.83K USD . Hoće li EXVG još narasti ove godine? EXVG mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte EXVG predviđanje cijene za detaljniju analizu.

