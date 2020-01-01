Exverse (EXVG) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Exverse (EXVG), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Exverse (EXVG) Informacije Exverse is a new AI-powered free-to-play shooter that provides players with an unmatched and immersive gaming experience. With its intricate world customization, lore, and novel gameplay systems, all built on Unreal Engine 5. The Exverse universe encompasses three distinct planets, each with a unique set of offerings for players to explore. Players will be able to own, trade, sell & rent their in-game assets through our in-game marketplace. Službena web stranica: https://exv.io/ Bijela knjiga: https://litepaper.exverse.io/ Istraživač blokova: https://bscscan.com/token/0xBb7D61D2511fD2e63F02178ca9B663458Af9FC63 Kupi EXVG odmah!

Exverse (EXVG) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Exverse (EXVG), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 62.74K $ 62.74K $ 62.74K Ukupna količina: $ 400.00M $ 400.00M $ 400.00M Količina u optjecaju: $ 32.16M $ 32.16M $ 32.16M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 780.40K $ 780.40K $ 780.40K Povijesni maksimum: $ 0.44607 $ 0.44607 $ 0.44607 Povijesni minimum: $ 0.001746667336165132 $ 0.001746667336165132 $ 0.001746667336165132 Trenutna cijena: $ 0.001951 $ 0.001951 $ 0.001951 Saznajte više o cijeni Exverse (EXVG)

Exverse (EXVG) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Exverse (EXVG) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj EXVG tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja EXVG tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku EXVG tokena, istražite EXVG cijenu tokena uživo!

Exverse (EXVG) Povijest cijena Analiza povijesti cijena EXVG pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite EXVG povijest cijena odmah!

EXVG Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide EXVG? Naša EXVG stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte EXVG predviđanje cijene tokena odmah!

