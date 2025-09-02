Tether Gold (XAUT) cijena u stvarnom vremenu je $ 3,493.6. Tijekom protekla 24 sata, XAUTtrgovalo je između najniže cijene $ 3,458.02 i najviše cijene $ 3,507.24, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena XAUT je $ 3,529.1949659738243, dok je najniža cijena svih vremena $ 1,408.88233399.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, XAUT se promijenio za -0.06% u posljednjih sat vremena, +0.10% u posljednjih 24 sata i +4.14% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu Tether Gold (XAUT)
Trenutačna tržišna kapitalizacija Tether Gold je $ 861.26M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 903.27K. Količina u optjecaju XAUT je 246.52K, s ukupnom količinom od 246524. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 861.26M.
Tether Gold (XAUT) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena Tether Gold za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ +3.4901
+0.10%
30 dana
$ +139.76
+4.16%
60 dana
$ +164.26
+4.93%
90 dana
$ +134.7
+4.01%
Tether Gold promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u XAUT od $ +3.4901 (+0.10%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
Tether Gold 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +139.76 (+4.16%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
Tether Gold 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u XAUT od $ +164.26 (+4.93%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
Tether Gold 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +134.7 (+4.01%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
XAUT is a digital asset offered by TG Commodities Limited. One XAUT token represents one troy fine ounce of gold on a London Good Delivery gold bar. Holders of XAUT obtain the combined benefits of both physical and digital assets. XAUT token holders will be able to enjoy ownership of gold while avoiding drawbacks associated with physical gold, such as high storage costs and limited accessibility.
Tether Gold dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Tether Gold ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.
Osim toga, možeš: - Provjeriti XAUT dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio. - Čitaj recenzije i analitiku o Tether Gold na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.
Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Tether Gold učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.
Razumijevanje tokenomike Tether Gold (XAUT) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o XAUT opsežnoj tokenomici tokena odmah!
Tražiš kako kupiti Tether Gold? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Tether Gold na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.
