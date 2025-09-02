Više o XAUT

Tether Gold Logotip

Tether Gold Cijena(XAUT)

$3,493.6
+0.10%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Tether Gold (XAUT)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 07:07:08 (UTC+8)

Tether Gold (XAUT) Informacije o cijeni (USD)

$ 3,458.02
24-satna najniža cijena
$ 3,507.24
24-satna najviša cijena

-0.06%

+0.10%

+4.14%

+4.14%

Tether Gold (XAUT) cijena u stvarnom vremenu je $ 3,493.6. Tijekom protekla 24 sata, XAUTtrgovalo je između najniže cijene $ 3,458.02 i najviše cijene $ 3,507.24, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena XAUT je $ 3,529.1949659738243, dok je najniža cijena svih vremena $ 1,408.88233399.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, XAUT se promijenio za -0.06% u posljednjih sat vremena, +0.10% u posljednjih 24 sata i +4.14% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Tether Gold (XAUT)

No.85

$ 861.26M
$ 903.27K
$ 861.26M
246.52K
246,524
0.02%

ETH

Trenutačna tržišna kapitalizacija Tether Gold je $ 861.26M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 903.27K. Količina u optjecaju XAUT je 246.52K, s ukupnom količinom od 246524. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 861.26M.

Tether Gold (XAUT) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Tether Gold za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +3.4901+0.10%
30 dana$ +139.76+4.16%
60 dana$ +164.26+4.93%
90 dana$ +134.7+4.01%
Tether Gold promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u XAUT od $ +3.4901 (+0.10%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Tether Gold 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +139.76 (+4.16%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Tether Gold 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u XAUT od $ +164.26 (+4.93%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Tether Gold 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +134.7 (+4.01%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Tether Gold (XAUT)?

Pogledajte Tether Gold stranicu Povijest cijena sada.

Što je Tether Gold (XAUT)

XAUT is a digital asset offered by TG Commodities Limited. One XAUT token represents one troy fine ounce of gold on a London Good Delivery gold bar. Holders of XAUT obtain the combined benefits of both physical and digital assets. XAUT token holders will be able to enjoy ownership of gold while avoiding drawbacks associated with physical gold, such as high storage costs and limited accessibility.

Tether Gold dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Tether Gold ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti XAUT dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Tether Gold na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Tether Gold učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Tether Gold Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Tether Gold (XAUT) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Tether Gold (XAUT) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Tether Gold.

Provjerite Tether Gold predviđanje cijene sada!

Tether Gold (XAUT) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Tether Gold (XAUT) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o XAUT opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Tether Gold (XAUT)

Tražiš kako kupiti Tether Gold? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Tether Gold na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

XAUT u lokalnim valutama

Tether Gold Resurs

Za dublje razumijevanje Tether Gold, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Tether Gold web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Tether Gold

Koliko Tether Gold (XAUT) vrijedi danas?
Cijena XAUT uživo u USD je 3,493.6 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena XAUT u USD?
Trenutačna cijena XAUT u USD je $ 3,493.6. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Tether Gold?
Tržišna kapitalizacija za XAUT je $ 861.26M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za XAUT?
Količina u optjecaju za XAUT je 246.52K USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za XAUT?
XAUT je postigao ATH cijenu od 3,529.1949659738243 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za XAUT?
XAUT je vidio ATL cijenu od 1,408.88233399 USD.
Koliki je obujam trgovanja za XAUT?
24-satni obujam trgovanja za XAUT je $ 903.27K USD.
Hoće li XAUT još narasti ove godine?
XAUT mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte XAUT predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 07:07:08 (UTC+8)

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

