Epic Chain (EPIC) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u Epic Chain (EPIC), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
USD

Epic Chain (EPIC) Informacije

Epic Chain, backed by Ripple, is rapidly expanding to become one of the fastest-growing RWA ecosystems in Web3, operating in over 150 countries. It is focused on building the world’s first RWA superstructure, aligning institutions and consumers across every major asset class.

Službena web stranica:
https://epicchain.io/
Bijela knjiga:
https://docs.google.com/document/d/1vuPUwMOR09UuFJsrck1TVpWVmSPp2umaxD693iUAKEY/edit?tab=t.0
Istraživač blokova:
https://etherscan.io/token/0x94314a14Df63779c99C0764a30e0CD22fA78fC0E

Epic Chain (EPIC) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Epic Chain (EPIC), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 61.49M
$ 61.49M
Ukupna količina:
$ 30.00M
$ 30.00M
Količina u optjecaju:
$ 30.00M
$ 30.00M
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 61.49M
$ 61.49M
Povijesni maksimum:
$ 3.2249
$ 3.2249
Povijesni minimum:
$ 0.7252176173070083
$ 0.7252176173070083
Trenutna cijena:
$ 2.0496
$ 2.0496

Epic Chain (EPIC) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike Epic Chain (EPIC) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj EPIC tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja EPIC tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku EPIC tokena, istražite EPIC cijenu tokena uživo!

Kako kupiti EPIC

Jeste li zainteresirani za dodavanje Epic Chain (EPIC) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje EPIC, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom.

Epic Chain (EPIC) Povijest cijena

Analiza povijesti cijena EPIC pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize.

EPIC Predviđanje cijene

Želite li znati u kojem smjeru ide EPIC? Naša EPIC stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

Zašto biste trebali odabrati MEXC?

MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta.

Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima
Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima
Najveća likvidnost u cijeloj industriji
Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7
100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva
Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT
Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT: Vaš najlakši put do kriptovaluta!

Odricanje od odgovornosti

Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.