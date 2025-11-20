Elympics Cijena danas

Trenutačna cijena Elympics (ELP) danas je $ 0.002921, s promjenom od 4.51% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije ELP u USD je $ 0.002921 po ELP.

Elympics trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u --, s količinom u optjecaju od -- ELP. Tijekom posljednja 24 sata, ELP trgovao je između $ 0.002841 (niska) i $ 0.00315 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi --, dok je rekordna najniža cijena bila --.

U kratkoročnim performansama, ELP se kretao 0.00% u posljednjem satu i -15.73% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 1.06K.

Informacije o tržištu Elympics (ELP)

Tržišna kapitalizacija ---- -- Obujam (24 sata) $ 1.06K$ 1.06K $ 1.06K Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 10.22M$ 10.22M $ 10.22M Količina u optjecaju ---- -- Ukupna količina 3,500,000,000 3,500,000,000 3,500,000,000 Javni blockchain ETH

Trenutačna tržišna kapitalizacija Elympics je --, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 1.06K. Količina u optjecaju ELP je --, s ukupnom količinom od 3500000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 10.22M.