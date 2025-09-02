Više o EFC

EFC Informacije o cijeni

EFC Službena web stranica

EFC Tokenomija

EFC Prognoza cijena

EFC Povijest

Vodič za kupnju EFC

Konverter EFC u fiducijarnu valutu

EFC Spot trgovanje

Pretprodaja

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Everton FC Fan Token Logotip

Everton FC Fan Token Cijena(EFC)

1 EFC u USD cijena uživo:

$0.1501
$0.1501$0.1501
-0.92%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Everton FC Fan Token (EFC)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 05:31:12 (UTC+8)

Everton FC Fan Token (EFC) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.1497
$ 0.1497$ 0.1497
24-satna najniža cijena
$ 0.1605
$ 0.1605$ 0.1605
24-satna najviša cijena

$ 0.1497
$ 0.1497$ 0.1497

$ 0.1605
$ 0.1605$ 0.1605

$ 2.9767507538883224
$ 2.9767507538883224$ 2.9767507538883224

$ 0
$ 0$ 0

-1.51%

-0.91%

-2.35%

-2.35%

Everton FC Fan Token (EFC) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.1501. Tijekom protekla 24 sata, EFCtrgovalo je između najniže cijene $ 0.1497 i najviše cijene $ 0.1605, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena EFC je $ 2.9767507538883224, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, EFC se promijenio za -1.51% u posljednjih sat vremena, -0.91% u posljednjih 24 sata i -2.35% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Everton FC Fan Token (EFC)

No.2151

$ 885.46K
$ 885.46K$ 885.46K

$ 56.99K
$ 56.99K$ 56.99K

$ 1.50M
$ 1.50M$ 1.50M

5.90M
5.90M 5.90M

10,000,000
10,000,000 10,000,000

10,000,000
10,000,000 10,000,000

58.99%

CHZ

Trenutačna tržišna kapitalizacija Everton FC Fan Token je $ 885.46K, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 56.99K. Količina u optjecaju EFC je 5.90M, s ukupnom količinom od 10000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.50M.

Everton FC Fan Token (EFC) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Everton FC Fan Token za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.001394-0.91%
30 dana$ -0.0144-8.76%
60 dana$ +0.0018+1.21%
90 dana$ -0.038-20.21%
Everton FC Fan Token promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u EFC od $ -0.001394 (-0.91%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Everton FC Fan Token 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.0144 (-8.76%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Everton FC Fan Token 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u EFC od $ +0.0018 (+1.21%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Everton FC Fan Token 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.038 (-20.21%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Everton FC Fan Token (EFC)?

Pogledajte Everton FC Fan Token stranicu Povijest cijena sada.

Što je Everton FC Fan Token (EFC)

Fan Tokens are collectable digital passes that never expire. As well as being yours to keep forever the $EFC Fan Token also gives you enhanced access to Everton. Think of it as a piece of digital memorabilia that allows you to vote in polls, get access to VIP experiences or take part in the many in-app activities, competitions, quizzes and games.

Everton FC Fan Token dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Everton FC Fan Token ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti EFC dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Everton FC Fan Token na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Everton FC Fan Token učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Everton FC Fan Token Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Everton FC Fan Token (EFC) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Everton FC Fan Token (EFC) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Everton FC Fan Token.

Provjerite Everton FC Fan Token predviđanje cijene sada!

Everton FC Fan Token (EFC) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Everton FC Fan Token (EFC) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o EFC opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Everton FC Fan Token (EFC)

Tražiš kako kupiti Everton FC Fan Token? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Everton FC Fan Token na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

EFC u lokalnim valutama

1 Everton FC Fan Token(EFC) u VND
3,949.8815
1 Everton FC Fan Token(EFC) u AUD
A$0.228152
1 Everton FC Fan Token(EFC) u GBP
0.109573
1 Everton FC Fan Token(EFC) u EUR
0.127585
1 Everton FC Fan Token(EFC) u USD
$0.1501
1 Everton FC Fan Token(EFC) u MYR
RM0.633422
1 Everton FC Fan Token(EFC) u TRY
6.172112
1 Everton FC Fan Token(EFC) u JPY
¥22.0647
1 Everton FC Fan Token(EFC) u ARS
ARS$206.749241
1 Everton FC Fan Token(EFC) u RUB
12.092056
1 Everton FC Fan Token(EFC) u INR
13.2088
1 Everton FC Fan Token(EFC) u IDR
Rp2,460.655344
1 Everton FC Fan Token(EFC) u KRW
209.051775
1 Everton FC Fan Token(EFC) u PHP
8.573712
1 Everton FC Fan Token(EFC) u EGP
￡E.7.284353
1 Everton FC Fan Token(EFC) u BRL
R$0.815043
1 Everton FC Fan Token(EFC) u CAD
C$0.205637
1 Everton FC Fan Token(EFC) u BDT
18.241653
1 Everton FC Fan Token(EFC) u NGN
229.510405
1 Everton FC Fan Token(EFC) u COP
$602.810606
1 Everton FC Fan Token(EFC) u ZAR
R.2.64176
1 Everton FC Fan Token(EFC) u UAH
6.209637
1 Everton FC Fan Token(EFC) u VES
Bs21.9146
1 Everton FC Fan Token(EFC) u CLP
$145.597
1 Everton FC Fan Token(EFC) u PKR
Rs42.532336
1 Everton FC Fan Token(EFC) u KZT
80.785321
1 Everton FC Fan Token(EFC) u THB
฿4.849731
1 Everton FC Fan Token(EFC) u TWD
NT$4.596062
1 Everton FC Fan Token(EFC) u AED
د.إ0.550867
1 Everton FC Fan Token(EFC) u CHF
Fr0.12008
1 Everton FC Fan Token(EFC) u HKD
HK$1.169279
1 Everton FC Fan Token(EFC) u AMD
֏57.377226
1 Everton FC Fan Token(EFC) u MAD
.د.م1.347898
1 Everton FC Fan Token(EFC) u MXN
$2.797864
1 Everton FC Fan Token(EFC) u SAR
ريال0.562875
1 Everton FC Fan Token(EFC) u PLN
0.544863
1 Everton FC Fan Token(EFC) u RON
лв0.649933
1 Everton FC Fan Token(EFC) u SEK
kr1.409439
1 Everton FC Fan Token(EFC) u BGN
лв0.250667
1 Everton FC Fan Token(EFC) u HUF
Ft50.657249
1 Everton FC Fan Token(EFC) u CZK
3.129585
1 Everton FC Fan Token(EFC) u KWD
د.ك0.0457805
1 Everton FC Fan Token(EFC) u ILS
0.502835
1 Everton FC Fan Token(EFC) u AOA
Kz136.826657
1 Everton FC Fan Token(EFC) u BHD
.د.ب0.0564376
1 Everton FC Fan Token(EFC) u BMD
$0.1501
1 Everton FC Fan Token(EFC) u DKK
kr0.956137
1 Everton FC Fan Token(EFC) u HNL
L3.926616
1 Everton FC Fan Token(EFC) u MUR
6.87458
1 Everton FC Fan Token(EFC) u NAD
$2.635756
1 Everton FC Fan Token(EFC) u NOK
kr1.501
1 Everton FC Fan Token(EFC) u NZD
$0.253669
1 Everton FC Fan Token(EFC) u PAB
B/.0.1501
1 Everton FC Fan Token(EFC) u PGK
K0.634923
1 Everton FC Fan Token(EFC) u QAR
ر.ق0.546364
1 Everton FC Fan Token(EFC) u RSD
дин.15.022008

Everton FC Fan Token Resurs

Za dublje razumijevanje Everton FC Fan Token, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Službena Everton FC Fan Token web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Everton FC Fan Token

Koliko Everton FC Fan Token (EFC) vrijedi danas?
Cijena EFC uživo u USD je 0.1501 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena EFC u USD?
Trenutačna cijena EFC u USD je $ 0.1501. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Everton FC Fan Token?
Tržišna kapitalizacija za EFC je $ 885.46K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za EFC?
Količina u optjecaju za EFC je 5.90M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za EFC?
EFC je postigao ATH cijenu od 2.9767507538883224 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za EFC?
EFC je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za EFC?
24-satni obujam trgovanja za EFC je $ 56.99K USD.
Hoće li EFC još narasti ove godine?
EFC mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte EFC predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 05:31:12 (UTC+8)

Everton FC Fan Token (EFC) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

EFC u USD kalkulator

Iznos

EFC
EFC
USD
USD

1 EFC = 0.1501 USD

Trgujte EFC

EFCUSDT
$0.1501
$0.1501$0.1501
-1.18%

Pridruži se MEXC platformi danas

-- Naknada za ponuđača spot trgovine, -- Naknada za preuzimača spot trgovine,
-- Naknada za ponuđača terminske trgovine, -- Naknada za preuzimača terminske trgovine