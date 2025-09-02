Everton FC Fan Token (EFC) Informacije o cijeni (USD)
Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.1497
24-satna najniža cijena
$ 0.1605
24-satna najviša cijena
$ 0.1497
$ 0.1605
$ 2.9767507538883224
$ 0
-1.51%
-0.91%
-2.35%
-2.35%
Everton FC Fan Token (EFC) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.1501. Tijekom protekla 24 sata, EFCtrgovalo je između najniže cijene $ 0.1497 i najviše cijene $ 0.1605, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena EFC je $ 2.9767507538883224, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, EFC se promijenio za -1.51% u posljednjih sat vremena, -0.91% u posljednjih 24 sata i -2.35% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu Everton FC Fan Token (EFC)
No.2151
$ 885.46K
$ 56.99K
$ 1.50M
5.90M
10,000,000
10,000,000
58.99%
CHZ
Trenutačna tržišna kapitalizacija Everton FC Fan Token je $ 885.46K, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 56.99K. Količina u optjecaju EFC je 5.90M, s ukupnom količinom od 10000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.50M.
Everton FC Fan Token (EFC) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena Everton FC Fan Token za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ -0.001394
-0.91%
30 dana
$ -0.0144
-8.76%
60 dana
$ +0.0018
+1.21%
90 dana
$ -0.038
-20.21%
Everton FC Fan Token promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u EFC od $ -0.001394 (-0.91%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
Everton FC Fan Token 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.0144 (-8.76%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
Everton FC Fan Token 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u EFC od $ +0.0018 (+1.21%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
Everton FC Fan Token 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.038 (-20.21%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Everton FC Fan Token (EFC)?
Fan Tokens are collectable digital passes that never expire. As well as being yours to keep forever the $EFC Fan Token also gives you enhanced access to Everton. Think of it as a piece of digital memorabilia that allows you to vote in polls, get access to VIP experiences or take part in the many in-app activities, competitions, quizzes and games.
Everton FC Fan Token dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu.
Osim toga, možeš: - Provjeriti EFC dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio. - Čitaj recenzije i analitiku o Everton FC Fan Token na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.
Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Everton FC Fan Token učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.
Everton FC Fan Token Predviđanje cijene (USD)
Koliko će Everton FC Fan Token (EFC) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Everton FC Fan Token (EFC) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Everton FC Fan Token.
Razumijevanje tokenomike Everton FC Fan Token (EFC) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o EFC opsežnoj tokenomici tokena odmah!
Kako kupiti Everton FC Fan Token (EFC)
Tražiš kako kupiti Everton FC Fan Token? Proces je jednostavan i bez muke!
Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima.
Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.