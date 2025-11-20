Echo Cijena danas

Trenutačna cijena Echo (ECHO) danas je $ 0.01659, s promjenom od 3.88% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije ECHO u USD je $ 0.01659 po ECHO.

Echo trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u --, s količinom u optjecaju od -- ECHO. Tijekom posljednja 24 sata, ECHO trgovao je između $ 0.01597 (niska) i $ 0.0177 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi --, dok je rekordna najniža cijena bila --.

U kratkoročnim performansama, ECHO se kretao +0.06% u posljednjem satu i -33.30% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 59.96K.

Informacije o tržištu Echo (ECHO)

Tržišna kapitalizacija ---- -- Obujam (24 sata) $ 59.96K$ 59.96K $ 59.96K Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 16.59M$ 16.59M $ 16.59M Količina u optjecaju ---- -- Ukupna količina 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Javni blockchain APTOS

Trenutačna tržišna kapitalizacija Echo je --, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 59.96K. Količina u optjecaju ECHO je --, s ukupnom količinom od 1000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 16.59M.