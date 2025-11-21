Echo (ECHO) Tokenomika

Echo (ECHO) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u Echo (ECHO), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-11-21 06:17:36 (UTC+8)
Echo (ECHO) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Echo (ECHO), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
----
Ukupna količina:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Količina u optjecaju:
----
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 16.17M
$ 16.17M$ 16.17M
Povijesni maksimum:
$ 0.099
$ 0.099$ 0.099
Povijesni minimum:
----
Trenutna cijena:
$ 0.01617
$ 0.01617$ 0.01617

Echo (ECHO) Informacije

Echo is a Bitcoin liquidity aggregation and yield infrastructure layer designed to address the fragmentation of BTC liquidity across various forms (such as native BTC, BTC LSTs, and wrapped BTC). It simplifies BTC integration into DeFi while maximizing yield through innovative yield solutions.

Službena web stranica:
https://www.echo-protocol.xyz/
Bijela knjiga:
https://echo-protocol.gitbook.io/echo-protocol/
Istraživač blokova:
https://aptoscan.com/fungible-asset/0xb2c7780f0a255a6137e5b39733f5a4c85fe093c549de5c359c1232deef57d1b7

Echo (ECHO) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike Echo (ECHO) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj ECHO tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja ECHO tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku ECHO tokena, istražite ECHO cijenu tokena uživo!

Kako kupiti ECHO

Jeste li zainteresirani za dodavanje Echo (ECHO) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje ECHO, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom.

Echo (ECHO) Povijest cijena

Analiza povijesti cijena ECHO pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize.

ECHO Predviđanje cijene

Želite li znati u kojem smjeru ide ECHO? Naša ECHO stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

Odricanje od odgovornosti

Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.

