Dusk Network (DUSK) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Dusk Network (DUSK), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Dusk Network (DUSK) Informacije Dusk Network is a privacy-oriented blockchain protocol featuring a Segregated Byzantine Agreement to provide privacy, programmability, and contract auditability. Službena web stranica: https://www.dusk.network Bijela knjiga: https://dusk-cms.ams3.digitaloceanspaces.com/Dusk_Whitepaper_2024_4db72f92a1.pdf Istraživač blokova: https://etherscan.io/token/0x940a2db1b7008b6c776d4faaca729d6d4a4aa551 Kupi DUSK odmah!

Dusk Network (DUSK) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Dusk Network (DUSK), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 30.05M $ 30.05M $ 30.05M Ukupna količina: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M Količina u optjecaju: $ 485.70M $ 485.70M $ 485.70M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 61.87M $ 61.87M $ 61.87M Povijesni maksimum: $ 0.7069 $ 0.7069 $ 0.7069 Povijesni minimum: $ 0.01105859193 $ 0.01105859193 $ 0.01105859193 Trenutna cijena: $ 0.06187 $ 0.06187 $ 0.06187 Saznajte više o cijeni Dusk Network (DUSK)

Dusk Network (DUSK) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Dusk Network (DUSK) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj DUSK tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja DUSK tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku DUSK tokena, istražite DUSK cijenu tokena uživo!

Kako kupiti DUSK Jeste li zainteresirani za dodavanje Dusk Network (DUSK) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje DUSK, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati DUSK na MEXC-u odmah!

Dusk Network (DUSK) Povijest cijena Analiza povijesti cijena DUSK pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite DUSK povijest cijena odmah!

DUSK Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide DUSK? Naša DUSK stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte DUSK predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!