Dragonswap Cijena danas

Trenutačna cijena Dragonswap (DRG) danas je $ 0.0286, s promjenom od 1.65% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije DRG u USD je $ 0.0286 po DRG.

Dragonswap trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u --, s količinom u optjecaju od -- DRG. Tijekom posljednja 24 sata, DRG trgovao je između $ 0.0284 (niska) i $ 0.0294 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi --, dok je rekordna najniža cijena bila --.

U kratkoročnim performansama, DRG se kretao +0.17% u posljednjem satu i -16.11% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 11.65K.

Informacije o tržištu Dragonswap (DRG)

Tržišna kapitalizacija ---- -- Obujam (24 sata) $ 11.65K$ 11.65K $ 11.65K Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 28.60M$ 28.60M $ 28.60M Količina u optjecaju ---- -- Ukupna količina 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Javni blockchain SEIEVM

Trenutačna tržišna kapitalizacija Dragonswap je --, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 11.65K. Količina u optjecaju DRG je --, s ukupnom količinom od 1000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 28.60M.