Dora Factory (DORAFACTORY) Tokenomika
Dora Factory (DORAFACTORY) Tokenomika i analiza cijena
Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Dora Factory (DORAFACTORY), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.
Dora Factory (DORAFACTORY) Informacije
Dora Factory is a programmable DAO-as-a-Service open infrastructure on Substrate. Crucial schemes like quadratic voting, bonding curve fundraising, all cool features regarding on-chain governance can be built on this infrastructure as pallets by the developers, and they can be rewarded in a SaaS model when DAOs launched on Dora Factory deploy them.
Dora Factory (DORAFACTORY) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe
Razumijevanje tokenomike Dora Factory (DORAFACTORY) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.
Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:
Ukupna količina:
Maksimalan broj DORAFACTORY tokena koji su ili će ikada biti kreirani.
Količina u optjecaju:
Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.
Maksimalna količina:
Fiksno ograničenje ukupnog broja DORAFACTORY tokena.
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.
Stopa inflacije:
Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.
Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?
Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.
Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.
Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.
Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.
Sada kada razumijete tokenomiku DORAFACTORY tokena, istražite DORAFACTORY cijenu tokena uživo!
Kako kupiti DORAFACTORY
Jeste li zainteresirani za dodavanje Dora Factory (DORAFACTORY) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje DORAFACTORY, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom.
Dora Factory (DORAFACTORY) Povijest cijena
Analiza povijesti cijena DORAFACTORY pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize.
DORAFACTORY Predviđanje cijene
Želite li znati u kojem smjeru ide DORAFACTORY? Naša DORAFACTORY stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.
Zašto biste trebali odabrati MEXC?
MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta.
Odricanje od odgovornosti
Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.
Pročitajte i razumijte Korisnički ugovor i Pravila o privatnosti
