Dora Factory Cijena danas

Trenutačna cijena Dora Factory (DORAFACTORY) danas je $ 0.01123, s promjenom od 3.77% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije DORAFACTORY u USD je $ 0.01123 po DORAFACTORY.

Dora Factory trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u --, s količinom u optjecaju od -- DORAFACTORY. Tijekom posljednja 24 sata, DORAFACTORY trgovao je između $ 0.01102 (niska) i $ 0.01166 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi --, dok je rekordna najniža cijena bila --.

U kratkoročnim performansama, DORAFACTORY se kretao +0.17% u posljednjem satu i -6.03% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 58.28K.

Informacije o tržištu Dora Factory (DORAFACTORY)

Tržišna kapitalizacija ---- -- Obujam (24 sata) $ 58.28K$ 58.28K $ 58.28K Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 11.23M$ 11.23M $ 11.23M Količina u optjecaju ---- -- Ukupna količina 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Datum izdavanja 2021-03-22 00:00:00 Javni blockchain NONE

Trenutačna tržišna kapitalizacija Dora Factory je --, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 58.28K. Količina u optjecaju DORAFACTORY je --, s ukupnom količinom od 1000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 11.23M.