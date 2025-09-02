Što je DOGE (DOGE)

Dogecoin is a cryptocurrency focused on actual utility as a currency. We provide fast block times and very low fees which make Dogecoin suitable for usage in micro-transactions but also as payment option for online shops. Dogecoin has been adopted as such by online retailers and can be used easily as means of consumer to consumer money transfer too.

DOGE dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu.



Osim toga, možeš:

- Provjeriti DOGE dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.

- Čitaj recenzije i analitiku o DOGE na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje DOGE učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

DOGE (DOGE) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike DOGE (DOGE) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o DOGE opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti DOGE (DOGE)

Tražiš kako kupiti DOGE? Proces je jednostavan i bez muke!

DOGE u lokalnim valutama

DOGE Resurs

Za dublje razumijevanje DOGE, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o DOGE Koliko DOGE (DOGE) vrijedi danas? Cijena DOGE uživo u USD je 0.20732 USD , ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima. Kolika je trenutačna cijena DOGE u USD? $ 0.20732 . Provjerite Trenutačna cijena DOGE u USD je. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena. Kolika je tržišna kapitalizacija DOGE? Tržišna kapitalizacija za DOGE je $ 31.25B USD . Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena. Kolika je količina u optjecaju za DOGE? Količina u optjecaju za DOGE je 150.75B USD . Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za DOGE? DOGE je postigao ATH cijenu od 0.7375666 USD . Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za DOGE? DOGE je vidio ATL cijenu od 0.000085474399384111 USD . Koliki je obujam trgovanja za DOGE? 24-satni obujam trgovanja za DOGE je $ 70.43M USD . Hoće li DOGE još narasti ove godine? DOGE mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte DOGE predviđanje cijene za detaljniju analizu.

DOGE (DOGE) Važna ažuriranja industrije

