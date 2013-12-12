DOGE

Dogecoin is a cryptocurrency focused on actual utility as a currency. We provide fast block times and very low fees which make Dogecoin suitable for usage in micro-transactions but also as payment option for online shops. Dogecoin has been adopted as such by online retailers and can be used easily as means of consumer to consumer money transfer too.

Tržišna kapitalizacija$0.00

Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija$0.00

Tržišni udio0.0107%

Obujam trgovanja / tržišna kapitalizacija (24-satni)5.94%

Količina u optjecaju150,931,256,383.7052

Maksimalna količina∞

Ukupna količina150,931,256,383.7052

Stopa optjecaja%

Datum izdavanja2013-12-12 00:00:00

Cijena po kojoj je imovina prvi put izdana0.000559 USDT

Najviša vrijednost svih vremena0.7375666,2021-05-08

Najniža cijena0.000085474399384111,2015-05-07

Javni blockchainDOGE

