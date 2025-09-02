Više o DOG

DOG GO TO THE MOON Logotip

DOG GO TO THE MOON Cijena(DOG)

1 DOG u USD cijena uživo:

$0.002284
$0.002284$0.002284
-2.84%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena DOG GO TO THE MOON (DOG)
DOG GO TO THE MOON (DOG) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.002255
$ 0.002255$ 0.002255
24-satna najniža cijena
$ 0.002498
$ 0.002498$ 0.002498
24-satna najviša cijena

$ 0.002255
$ 0.002255$ 0.002255

$ 0.002498
$ 0.002498$ 0.002498

$ 0.009947045275834055
$ 0.009947045275834055$ 0.009947045275834055

$ 0.001001575648348698
$ 0.001001575648348698$ 0.001001575648348698

-1.73%

-2.84%

-4.32%

-4.32%

DOG GO TO THE MOON (DOG) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.002283. Tijekom protekla 24 sata, DOGtrgovalo je između najniže cijene $ 0.002255 i najviše cijene $ 0.002498, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena DOG je $ 0.009947045275834055, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.001001575648348698.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, DOG se promijenio za -1.73% u posljednjih sat vremena, -2.84% u posljednjih 24 sata i -4.32% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu DOG GO TO THE MOON (DOG)

No.182

$ 228.30M
$ 228.30M$ 228.30M

$ 842.63K
$ 842.63K$ 842.63K

$ 228.30M
$ 228.30M$ 228.30M

100.00B
100.00B 100.00B

100,000,000,000
100,000,000,000 100,000,000,000

100,000,000,000
100,000,000,000 100,000,000,000

100.00%

0.01%

BTCRUNES

Trenutačna tržišna kapitalizacija DOG GO TO THE MOON je $ 228.30M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 842.63K. Količina u optjecaju DOG je 100.00B, s ukupnom količinom od 100000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 228.30M.

DOG GO TO THE MOON (DOG) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena DOG GO TO THE MOON za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.00006676-2.84%
30 dana$ -0.000624-21.47%
60 dana$ -0.001979-46.44%
90 dana$ -0.002415-51.41%
DOG GO TO THE MOON promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u DOG od $ -0.00006676 (-2.84%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

DOG GO TO THE MOON 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.000624 (-21.47%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

DOG GO TO THE MOON 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u DOG od $ -0.001979 (-46.44%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

DOG GO TO THE MOON 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.002415 (-51.41%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena DOG GO TO THE MOON (DOG)?

Pogledajte DOG GO TO THE MOON stranicu Povijest cijena sada.

Što je DOG GO TO THE MOON (DOG)

DOG is a decentralized, community-led memecoin that lives on the Runes Protocol on Bitcoin.

DOG GO TO THE MOON dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje DOG GO TO THE MOON ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti DOG dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o DOG GO TO THE MOON na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje DOG GO TO THE MOON učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

DOG GO TO THE MOON Predviđanje cijene (USD)

Koliko će DOG GO TO THE MOON (DOG) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših DOG GO TO THE MOON (DOG) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za DOG GO TO THE MOON.

Provjerite DOG GO TO THE MOON predviđanje cijene sada!

DOG GO TO THE MOON (DOG) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike DOG GO TO THE MOON (DOG) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o DOG opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti DOG GO TO THE MOON (DOG)

Tražiš kako kupiti DOG GO TO THE MOON? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti DOG GO TO THE MOON na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

DOG u lokalnim valutama

1 DOG GO TO THE MOON(DOG) u VND
60.077145
1 DOG GO TO THE MOON(DOG) u AUD
A$0.00347016
1 DOG GO TO THE MOON(DOG) u GBP
0.00166659
1 DOG GO TO THE MOON(DOG) u EUR
0.00194055
1 DOG GO TO THE MOON(DOG) u USD
$0.002283
1 DOG GO TO THE MOON(DOG) u MYR
RM0.00963426
1 DOG GO TO THE MOON(DOG) u TRY
0.09387696
1 DOG GO TO THE MOON(DOG) u JPY
¥0.335601
1 DOG GO TO THE MOON(DOG) u ARS
ARS$3.14462703
1 DOG GO TO THE MOON(DOG) u RUB
0.18391848
1 DOG GO TO THE MOON(DOG) u INR
0.200904
1 DOG GO TO THE MOON(DOG) u IDR
Rp37.42622352
1 DOG GO TO THE MOON(DOG) u KRW
3.17964825
1 DOG GO TO THE MOON(DOG) u PHP
0.13040496
1 DOG GO TO THE MOON(DOG) u EGP
￡E.0.11079399
1 DOG GO TO THE MOON(DOG) u BRL
R$0.01239669
1 DOG GO TO THE MOON(DOG) u CAD
C$0.00312771
1 DOG GO TO THE MOON(DOG) u BDT
0.27745299
1 DOG GO TO THE MOON(DOG) u NGN
3.49082115
1 DOG GO TO THE MOON(DOG) u COP
$9.16866498
1 DOG GO TO THE MOON(DOG) u ZAR
R.0.0401808
1 DOG GO TO THE MOON(DOG) u UAH
0.09444771
1 DOG GO TO THE MOON(DOG) u VES
Bs0.333318
1 DOG GO TO THE MOON(DOG) u CLP
$2.21451
1 DOG GO TO THE MOON(DOG) u PKR
Rs0.64691088
1 DOG GO TO THE MOON(DOG) u KZT
1.22873343
1 DOG GO TO THE MOON(DOG) u THB
฿0.07376373
1 DOG GO TO THE MOON(DOG) u TWD
NT$0.06990546
1 DOG GO TO THE MOON(DOG) u AED
د.إ0.00837861
1 DOG GO TO THE MOON(DOG) u CHF
Fr0.0018264
1 DOG GO TO THE MOON(DOG) u HKD
HK$0.01778457
1 DOG GO TO THE MOON(DOG) u AMD
֏0.87269958
1 DOG GO TO THE MOON(DOG) u MAD
.د.م0.02050134
1 DOG GO TO THE MOON(DOG) u MXN
$0.04255512
1 DOG GO TO THE MOON(DOG) u SAR
ريال0.00856125
1 DOG GO TO THE MOON(DOG) u PLN
0.00828729
1 DOG GO TO THE MOON(DOG) u RON
лв0.00988539
1 DOG GO TO THE MOON(DOG) u SEK
kr0.02143737
1 DOG GO TO THE MOON(DOG) u BGN
лв0.00381261
1 DOG GO TO THE MOON(DOG) u HUF
Ft0.77048967
1 DOG GO TO THE MOON(DOG) u CZK
0.04760055
1 DOG GO TO THE MOON(DOG) u KWD
د.ك0.000696315
1 DOG GO TO THE MOON(DOG) u ILS
0.00764805
1 DOG GO TO THE MOON(DOG) u AOA
Kz2.08111431
1 DOG GO TO THE MOON(DOG) u BHD
.د.ب0.000858408
1 DOG GO TO THE MOON(DOG) u BMD
$0.002283
1 DOG GO TO THE MOON(DOG) u DKK
kr0.01454271
1 DOG GO TO THE MOON(DOG) u HNL
L0.05972328
1 DOG GO TO THE MOON(DOG) u MUR
0.1045614
1 DOG GO TO THE MOON(DOG) u NAD
$0.04008948
1 DOG GO TO THE MOON(DOG) u NOK
kr0.02283
1 DOG GO TO THE MOON(DOG) u NZD
$0.00385827
1 DOG GO TO THE MOON(DOG) u PAB
B/.0.002283
1 DOG GO TO THE MOON(DOG) u PGK
K0.00965709
1 DOG GO TO THE MOON(DOG) u QAR
ر.ق0.00831012
1 DOG GO TO THE MOON(DOG) u RSD
дин.0.22848264

DOG GO TO THE MOON Resurs

Za dublje razumijevanje DOG GO TO THE MOON, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Službena DOG GO TO THE MOON web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o DOG GO TO THE MOON

Koliko DOG GO TO THE MOON (DOG) vrijedi danas?
Cijena DOG uživo u USD je 0.002283 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena DOG u USD?
Trenutačna cijena DOG u USD je $ 0.002283. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija DOG GO TO THE MOON?
Tržišna kapitalizacija za DOG je $ 228.30M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za DOG?
Količina u optjecaju za DOG je 100.00B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za DOG?
DOG je postigao ATH cijenu od 0.009947045275834055 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za DOG?
DOG je vidio ATL cijenu od 0.001001575648348698 USD.
Koliki je obujam trgovanja za DOG?
24-satni obujam trgovanja za DOG je $ 842.63K USD.
Hoće li DOG još narasti ove godine?
DOG mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte DOG predviđanje cijene za detaljniju analizu.
