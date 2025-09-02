DOG GO TO THE MOON (DOG) Informacije o cijeni (USD)
Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.002255
$ 0.002255
24-satna najniža cijena
$ 0.002498
$ 0.002498
24-satna najviša cijena
$ 0.002255
$ 0.002255
$ 0.002498
$ 0.002498
$ 0.009947045275834055
$ 0.009947045275834055
$ 0.001001575648348698
$ 0.001001575648348698
-1.73%
-2.84%
-4.32%
-4.32%
DOG GO TO THE MOON (DOG) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.002283. Tijekom protekla 24 sata, DOGtrgovalo je između najniže cijene $ 0.002255 i najviše cijene $ 0.002498, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena DOG je $ 0.009947045275834055, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.001001575648348698.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, DOG se promijenio za -1.73% u posljednjih sat vremena, -2.84% u posljednjih 24 sata i -4.32% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu DOG GO TO THE MOON (DOG)
No.182
$ 228.30M
$ 228.30M
$ 842.63K
$ 842.63K
$ 228.30M
$ 228.30M
100.00B
100.00B
100,000,000,000
100,000,000,000
100,000,000,000
100,000,000,000
100.00%
0.01%
BTCRUNES
Trenutačna tržišna kapitalizacija DOG GO TO THE MOON je $ 228.30M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 842.63K. Količina u optjecaju DOG je 100.00B, s ukupnom količinom od 100000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 228.30M.
DOG GO TO THE MOON (DOG) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena DOG GO TO THE MOON za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ -0.00006676
-2.84%
30 dana
$ -0.000624
-21.47%
60 dana
$ -0.001979
-46.44%
90 dana
$ -0.002415
-51.41%
DOG GO TO THE MOON promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u DOG od $ -0.00006676 (-2.84%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
DOG GO TO THE MOON 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.000624 (-21.47%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
DOG GO TO THE MOON 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u DOG od $ -0.001979 (-46.44%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
DOG GO TO THE MOON 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.002415 (-51.41%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena DOG GO TO THE MOON (DOG)?
DOG is a decentralized, community-led memecoin that lives on the Runes Protocol on Bitcoin.
DOG GO TO THE MOON dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje DOG GO TO THE MOON ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.
Osim toga, možeš: - Provjeriti DOG dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio. - Čitaj recenzije i analitiku o DOG GO TO THE MOON na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.
Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje DOG GO TO THE MOON učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.
DOG GO TO THE MOON Predviđanje cijene (USD)
Koliko će DOG GO TO THE MOON (DOG) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših DOG GO TO THE MOON (DOG) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za DOG GO TO THE MOON.
Razumijevanje tokenomike DOG GO TO THE MOON (DOG) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o DOG opsežnoj tokenomici tokena odmah!
Kako kupiti DOG GO TO THE MOON (DOG)
Tražiš kako kupiti DOG GO TO THE MOON? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti DOG GO TO THE MOON na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.
Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima.
Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.