Dingocoin (DINGO) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.00003939. Tijekom protekla 24 sata, DINGOtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00003737 i najviše cijene $ 0.00004015, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena DINGO je $ 0.000207634769952253, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.000003672458821212.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, DINGO se promijenio za +0.15% u posljednjih sat vremena, -0.32% u posljednjih 24 sata i -27.07% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu Dingocoin (DINGO)
$ 4.52M
$ 15.95K
$ 4.52M
114.75B
114,745,888,752.00005
Trenutačna tržišna kapitalizacija Dingocoin je $ 4.52M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 15.95K. Količina u optjecaju DINGO je 114.75B, s ukupnom količinom od 114745888752.00005. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 4.52M.
Dingocoin (DINGO) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena Dingocoin za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ -0.0000001264
-0.32%
30 dana
$ -0.00000766
-16.29%
60 dana
$ +0.0000134
+51.55%
90 dana
$ +0.00000319
+8.81%
Dingocoin promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u DINGO od $ -0.0000001264 (-0.32%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
Dingocoin 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.00000766 (-16.29%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
Dingocoin 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u DINGO od $ +0.0000134 (+51.55%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
Dingocoin 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.00000319 (+8.81%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Dingocoin (DINGO)?
Dingocoin is a very currency, and a community-driven project. Dingocoin is nearing one million users as it approaches its 3rd anniversary in April 2024. Dingocoin is a cryptocurrency made for effortless payments, that holds sacred the original Satoshi vision of decentralized payments. Created in parody of Dogecoin for absolutely everyone, based on the wild Australian dingo.
In its first three years, Dingocoin has achieved success as a Proof of Work coin with nearly 1 million unique non-custodial mobile wallet users using Flip (https://theflip.app/), our unique web wallet and other wallets, more than 250,000 unique users hodl 1,000 Dingocoin or more, a strong community across Discord, Telegram and Twitter, an ecosystem of partners including leading exchanges and mobile payment apps and with the Dingocoin Mainnet established among the most secure and active blockchains in the cryptoverse.
