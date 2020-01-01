Dingocoin (DINGO) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Dingocoin (DINGO), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Dingocoin (DINGO) Informacije Dingocoin is a very currency, and a community-driven project. Dingocoin is nearing one million users as it approaches its 3rd anniversary in April 2024. Dingocoin is a cryptocurrency made for effortless payments, that holds sacred the original Satoshi vision of decentralized payments. Created in parody of Dogecoin for absolutely everyone, based on the wild Australian dingo. In its first three years, Dingocoin has achieved success as a Proof of Work coin with nearly 1 million unique non-custodial mobile wallet users using Flip (https://theflip.app/), our unique web wallet and other wallets, more than 250,000 unique users hodl 1,000 Dingocoin or more, a strong community across Discord, Telegram and Twitter, an ecosystem of partners including leading exchanges and mobile payment apps and with the Dingocoin Mainnet established among the most secure and active blockchains in the cryptoverse. Službena web stranica: https://www.dingocoin.com/ Bijela knjiga: https://dingocoin.com/downloads/whitepaper/DingocoinWhitePaper.pdf Istraživač blokova: https://solscan.io/token/6VYF5jXq6rfq4QRgGMG6co7b1Ev1Lj7KSbHBxfQ9e1L3 Kupi DINGO odmah!

Dingocoin (DINGO) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Dingocoin (DINGO), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 5.12M $ 5.12M $ 5.12M Ukupna količina: $ 114.79B $ 114.79B $ 114.79B Količina u optjecaju: $ 114.79B $ 114.79B $ 114.79B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 5.12M $ 5.12M $ 5.12M Povijesni maksimum: $ 0.00021563 $ 0.00021563 $ 0.00021563 Povijesni minimum: $ 0.000003672458821212 $ 0.000003672458821212 $ 0.000003672458821212 Trenutna cijena: $ 0.00004457 $ 0.00004457 $ 0.00004457 Saznajte više o cijeni Dingocoin (DINGO)

Dingocoin (DINGO) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Dingocoin (DINGO) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj DINGO tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja DINGO tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku DINGO tokena, istražite DINGO cijenu tokena uživo!

