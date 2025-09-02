Što je DEXE (DEXE)

Dexe.network or Dexe (Decentralized Social Trading Platform) – an online, decentralized and autonomous cryptocurrency assets portfolio environment which operates via autonomous smart contracts, that includes tools for virtual currency allocation, automatic rebalancing and eliminates the risks of transferring digital wallet details such as private keys and API or any virtual currency data to a third party, as well as fixing the absence of decentralized interconnection between users and successful traders within the framework of DeFi.

DEXE Predviđanje cijene (USD)

Koliko će DEXE (DEXE) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših DEXE (DEXE) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za DEXE.

DEXE (DEXE) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike DEXE (DEXE) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o DEXE opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti DEXE (DEXE)

Tražiš kako kupiti DEXE? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti DEXE na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

DEXE u lokalnim valutama

DEXE Resurs

Za dublje razumijevanje DEXE, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o DEXE Koliko DEXE (DEXE) vrijedi danas? Cijena DEXE uživo u USD je 7.438 USD , ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima. Kolika je trenutačna cijena DEXE u USD? $ 7.438 . Provjerite Trenutačna cijena DEXE u USD je. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena. Kolika je tržišna kapitalizacija DEXE? Tržišna kapitalizacija za DEXE je $ 622.81M USD . Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena. Kolika je količina u optjecaju za DEXE? Količina u optjecaju za DEXE je 83.73M USD . Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za DEXE? DEXE je postigao ATH cijenu od 33.54117435 USD . Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za DEXE? DEXE je vidio ATL cijenu od 0.65351413 USD . Koliki je obujam trgovanja za DEXE? 24-satni obujam trgovanja za DEXE je $ 490.33K USD . Hoće li DEXE još narasti ove godine? DEXE mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte DEXE predviđanje cijene za detaljniju analizu.

DEXE (DEXE) Važna ažuriranja industrije

