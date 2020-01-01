DEXE (DEXE) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u DEXE (DEXE), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

DEXE (DEXE) Informacije Dexe.network or Dexe (Decentralized Social Trading Platform) – an online, decentralized and autonomous cryptocurrency assets portfolio environment which operates via autonomous smart contracts, that includes tools for virtual currency allocation, automatic rebalancing and eliminates the risks of transferring digital wallet details such as private keys and API or any virtual currency data to a third party, as well as fixing the absence of decentralized interconnection between users and successful traders within the framework of DeFi. Službena web stranica: https://dexe.network/ Bijela knjiga: https://whitepaper.dexe.network/ Istraživač blokova: https://etherscan.io/token/0xde4EE8057785A7e8e800Db58F9784845A5C2Cbd6 Kupi DEXE odmah!

DEXE (DEXE) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za DEXE (DEXE), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 610.50M $ 610.50M $ 610.50M Ukupna količina: $ 96.50M $ 96.50M $ 96.50M Količina u optjecaju: $ 83.73M $ 83.73M $ 83.73M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 703.62M $ 703.62M $ 703.62M Povijesni maksimum: $ 33.732 $ 33.732 $ 33.732 Povijesni minimum: $ 0.65351413 $ 0.65351413 $ 0.65351413 Trenutna cijena: $ 7.291 $ 7.291 $ 7.291 Saznajte više o cijeni DEXE (DEXE)

DEXE (DEXE) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike DEXE (DEXE) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj DEXE tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja DEXE tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku DEXE tokena, istražite DEXE cijenu tokena uživo!

