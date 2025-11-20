Roboton Cijena danas

Trenutačna cijena Roboton (DCT) danas je $ 0.006155, s promjenom od 0.30% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije DCT u USD je $ 0.006155 po DCT.

Roboton trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u --, s količinom u optjecaju od -- DCT. Tijekom posljednja 24 sata, DCT trgovao je između $ 0.006089 (niska) i $ 0.006201 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi --, dok je rekordna najniža cijena bila --.

U kratkoročnim performansama, DCT se kretao 0.00% u posljednjem satu i +0.90% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 83.19K.

Informacije o tržištu Roboton (DCT)

Tržišna kapitalizacija ---- -- Obujam (24 sata) $ 83.19K$ 83.19K $ 83.19K Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 307.75M$ 307.75M $ 307.75M Količina u optjecaju ---- -- Ukupna količina 50,000,000,000 50,000,000,000 50,000,000,000 Javni blockchain TRX

Trenutačna tržišna kapitalizacija Roboton je --, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 83.19K. Količina u optjecaju DCT je --, s ukupnom količinom od 50000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 307.75M.