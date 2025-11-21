Na temelju vašeg predviđanja, Roboton bi mogao potencijalno ostvariti rast od 0.00%. Mogao bi dosegnuti cijenu trgovanja od $ 0.006154 u 2025.

Na temelju vašeg predviđanja, Roboton bi mogao potencijalno ostvariti rast od 5.00%. Mogao bi dosegnuti cijenu trgovanja od $ 0.006461 u 2026.

Prema modulu za predviđanje cijene, predviđena buduća cijena za 2027. godinu za DCT je $ 0.006784 sa stopom rasta od 10.25%.

Prema modulu za predviđanje cijene, predviđena buduća cijena za 2028. godinu za DCT je $ 0.007124 sa stopom rasta od 15.76%.

Slijedeći gore navedeni modul za predviđanje cijene, ciljana cijena za DCT u 2029. je $ 0.007480 zajedno sa stopom rasta od 21.55%.

Slijedeći gore navedeni modul za predviđanje cijene, ciljana cijena za DCT u 2030. je $ 0.007854 zajedno sa stopom rasta od 27.63%.

U 2040. godini, cijena Roboton mogla bi potencijalno porasti za 107.89%. Mogao bi dosegnuti cijenu trgovanja od $ 0.012793.

U 2050. godini, cijena Roboton mogla bi potencijalno porasti za 238.64%. Mogao bi dosegnuti cijenu trgovanja od $ 0.020839.