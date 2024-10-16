deBridge (DBR) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u deBridge (DBR), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

deBridge (DBR) Informacije deBridge is DeFi’s internet of liquidity, enabling real-time movement of assets and information across the DeFi landscape. Without the bottlenecks and risks of liquidity pools, deBridge can power all type of cross-chain interactions with deep liquidity, tight spreads, and guaranteed rates. Službena web stranica: https://debridge.finance/ Bijela knjiga: https://docs.debridge.finance/ Istraživač blokova: https://solscan.io/token/DBRiDgJAMsM95moTzJs7M9LnkGErpbv9v6CUR1DXnUu5 Kupi DBR odmah!

deBridge (DBR) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za deBridge (DBR), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 41.17M $ 41.17M $ 41.17M Ukupna količina: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Količina u optjecaju: $ 1.92B $ 1.92B $ 1.92B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 213.90M $ 213.90M $ 213.90M Povijesni maksimum: $ 0.05685 $ 0.05685 $ 0.05685 Povijesni minimum: $ 0.013264730640477866 $ 0.013264730640477866 $ 0.013264730640477866 Trenutna cijena: $ 0.02139 $ 0.02139 $ 0.02139 Saznajte više o cijeni deBridge (DBR)

deBridge (DBR) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike deBridge (DBR) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj DBR tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja DBR tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku DBR tokena, istražite DBR cijenu tokena uživo!

deBridge (DBR) Povijest cijena Analiza povijesti cijena DBR pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite DBR povijest cijena odmah!

DBR Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide DBR? Naša DBR stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte DBR predviđanje cijene tokena odmah!

