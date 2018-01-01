Enjin (ENJ) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Enjin (ENJ), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Enjin (ENJ) Informacije Enjin Blockchain is Layer 1 custom built with NFT functions at the protocol level, supported by no code integration into games. NFT functions such as NFT minting and transfers are not added smart contracts; these are part of the core code. This guarantees on-chain royalties, avoids scams from fake smart contracts, and brings many other advantages. Features such as managed wallets (allowing users to receive NFTs before they open wallets) and fuel tanks (allowing free transactions) make onboarding new users easy and promote mass adoption. Enjin Blockchain arose from the world's oldest NFT gaming ecosystem from 2018, supported by a seamless app layer--Enjin Wallet, NFT.io marketplace, Enjin Platform (API NFT integration into games), and the Beam NFT QR code distribution system. Enjin Blockchain is powered by Enjin Coin (ENJ) and built on Substrate (Polkadot code). The underlying Enjin Relaychain and its validators secure the network, while matrixchains on top of this process transactions, allowing scalability. Enjin Matrixchain is the flagship matrixchain on Enjin Blockchain. It will be the template for future matrixchains, which are envisioned to be easy-to-launch NFT-focused chains for enterprise users who aim to segregate data and create a self-contained economy centered around their own matrixchain. Službena web stranica: https://enjin.io/ Bijela knjiga: https://docs.enjin.io/ Istraživač blokova: https://enjin.subscan.io Kupi ENJ odmah!

Enjin (ENJ) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Enjin (ENJ), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 124.44M $ 124.44M $ 124.44M Ukupna količina: $ 1.92B $ 1.92B $ 1.92B Količina u optjecaju: $ 1.88B $ 1.88B $ 1.88B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 127.33M $ 127.33M $ 127.33M Povijesni maksimum: $ 0.6877 $ 0.6877 $ 0.6877 Povijesni minimum: $ 0.01561960019171238 $ 0.01561960019171238 $ 0.01561960019171238 Trenutna cijena: $ 0.06621 $ 0.06621 $ 0.06621 Saznajte više o cijeni Enjin (ENJ)

Enjin (ENJ) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Enjin (ENJ) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj ENJ tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja ENJ tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku ENJ tokena, istražite ENJ cijenu tokena uživo!

