Dash (DASH) is a privacy-centric digital currency with instant transactions. It is based on the Bitcoin software, but it has a two-tier network that improves it. Dash allows you to remain anonymous while you make transactions, similar to cash. Službena web stranica: https://www.dash.org/ Bijela knjiga: https://docs.dash.org/ Istraživač blokova: https://explorer.dash.org

DASH (DASH) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za DASH (DASH), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 292.86M $ 292.86M $ 292.86M Ukupna količina: $ 12.40M $ 12.40M $ 12.40M Količina u optjecaju: $ 12.40M $ 12.40M $ 12.40M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 446.42M $ 446.42M $ 446.42M Povijesni maksimum: $ 477.02 $ 477.02 $ 477.02 Povijesni minimum: $ 0.21389900147914886 $ 0.21389900147914886 $ 0.21389900147914886 Trenutna cijena: $ 23.62 $ 23.62 $ 23.62 Saznajte više o cijeni DASH (DASH)

DASH (DASH) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike DASH (DASH) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj DASH tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja DASH tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku DASH tokena, istražite DASH cijenu tokena uživo!

Jeste li zainteresirani za dodavanje DASH (DASH) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje DASH, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje.

DASH (DASH) Povijest cijena Analiza povijesti cijena DASH pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite DASH povijest cijena odmah!

DASH Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide DASH? Naša DASH stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte DASH predviđanje cijene tokena odmah!

