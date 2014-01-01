DASH

Dash (DASH) is a privacy-centric digital currency with instant transactions. It is based on the Bitcoin software, but it has a two-tier network that improves it. Dash allows you to remain anonymous while you make transactions, similar to cash.

PoredakNo.164

Tržišna kapitalizacija$0,00

Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija$0,00

Tržišni udio0.0001%

Obujam trgovanja / tržišna kapitalizacija (24-satni)287,68%

Količina u optjecaju12 407 619,4449608

Maksimalna količina18 900 000

Ukupna količina12 407 619,4449608

Stopa optjecaja0.6564%

Datum izdavanja2014-01-01 00:00:00

Cijena po kojoj je imovina prvi put izdana0,2138 USDT

Najviša vrijednost svih vremena1642.219970703125,2017-12-20

Najniža cijena0.21389900147914886,2014-02-14

Javni blockchainDASH

