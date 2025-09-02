Više o CREO

Creo Engine

Creo Engine Cijena(CREO)

1 CREO u USD cijena uživo:

$0.005524
$0.005524
-1.62%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Creo Engine (CREO)
Creo Engine (CREO) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.0054971
$ 0.0054971
24-satna najniža cijena
$ 0.0057784
$ 0.0057784
24-satna najviša cijena

$ 0.0054971
$ 0.0054971

$ 0.0057784
$ 0.0057784

$ 0.2026071197050018
$ 0.2026071197050018

$ 0.000769553751057268
$ 0.000769553751057268

-1.16%

-1.61%

-3.90%

-3.90%

Creo Engine (CREO) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.005524. Tijekom protekla 24 sata, CREOtrgovalo je između najniže cijene $ 0.0054971 i najviše cijene $ 0.0057784, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CREO je $ 0.2026071197050018, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.000769553751057268.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CREO se promijenio za -1.16% u posljednjih sat vremena, -1.61% u posljednjih 24 sata i -3.90% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Creo Engine (CREO)

No.1785

$ 2.21M
$ 2.21M

$ 76.51K
$ 76.51K

$ 5.52M
$ 5.52M

400.03M
400.03M

1,000,000,000
1,000,000,000

788,886,709
788,886,709

40.00%

BSC

Trenutačna tržišna kapitalizacija Creo Engine je $ 2.21M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 76.51K. Količina u optjecaju CREO je 400.03M, s ukupnom količinom od 788886709. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 5.52M.

Creo Engine (CREO) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Creo Engine za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.000090962-1.61%
30 dana$ +0.0008513+18.21%
60 dana$ -0.0015737-22.18%
90 dana$ -0.0039892-41.94%
Creo Engine promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u CREO od $ -0.000090962 (-1.61%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Creo Engine 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.0008513 (+18.21%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Creo Engine 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u CREO od $ -0.0015737 (-22.18%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Creo Engine 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.0039892 (-41.94%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Creo Engine (CREO)?

Pogledajte Creo Engine stranicu Povijest cijena sada.

Što je Creo Engine (CREO)

Creo Engine is a gaming blockchain platform dedicated to game developers worldwide to launch their games, similar to how the Steam store distributes its library of games, we’ve named the platform ‘Creoverse’. Aside from Creoverse, Creo Engine also serves as a game developer aiming to provide the best gaming experience for its players, the games are developed through our in-house studio, ‘Nomina Games’. All games under Creo Engine Ecosystem are connected through the Assets Interchangeability feature. The platform has its in-house developer tools for developers to utilize in onboarding their games to our platform as well. Creo Engine also built a marketplace and a scholarship program for every level of players.

Creo Engine dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Creo Engine ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti CREO dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Creo Engine na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Creo Engine učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Creo Engine Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Creo Engine (CREO) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Creo Engine (CREO) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Creo Engine.

Provjerite Creo Engine predviđanje cijene sada!

Creo Engine (CREO) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Creo Engine (CREO) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o CREO opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Creo Engine (CREO)

Tražiš kako kupiti Creo Engine? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Creo Engine na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

CREO u lokalnim valutama

1 Creo Engine(CREO) u VND
145.36406
1 Creo Engine(CREO) u AUD
A$0.00839648
1 Creo Engine(CREO) u GBP
0.00403252
1 Creo Engine(CREO) u EUR
0.0046954
1 Creo Engine(CREO) u USD
$0.005524
1 Creo Engine(CREO) u MYR
RM0.02331128
1 Creo Engine(CREO) u TRY
0.22709164
1 Creo Engine(CREO) u JPY
¥0.812028
1 Creo Engine(CREO) u ARS
ARS$7.60881284
1 Creo Engine(CREO) u RUB
0.44501344
1 Creo Engine(CREO) u INR
0.486112
1 Creo Engine(CREO) u IDR
Rp90.55736256
1 Creo Engine(CREO) u KRW
7.693551
1 Creo Engine(CREO) u PHP
0.31553088
1 Creo Engine(CREO) u EGP
￡E.0.26802448
1 Creo Engine(CREO) u BRL
R$0.03005056
1 Creo Engine(CREO) u CAD
C$0.00756788
1 Creo Engine(CREO) u BDT
0.67133172
1 Creo Engine(CREO) u NGN
8.4464722
1 Creo Engine(CREO) u COP
$22.18471544
1 Creo Engine(CREO) u ZAR
R.0.0972224
1 Creo Engine(CREO) u UAH
0.22852788
1 Creo Engine(CREO) u VES
Bs0.806504
1 Creo Engine(CREO) u CLP
$5.35828
1 Creo Engine(CREO) u PKR
Rs1.56528064
1 Creo Engine(CREO) u KZT
2.97307204
1 Creo Engine(CREO) u THB
฿0.1784252
1 Creo Engine(CREO) u TWD
NT$0.16914488
1 Creo Engine(CREO) u AED
د.إ0.02027308
1 Creo Engine(CREO) u CHF
Fr0.0044192
1 Creo Engine(CREO) u HKD
HK$0.04303196
1 Creo Engine(CREO) u AMD
֏2.11160424
1 Creo Engine(CREO) u MAD
.د.م0.04960552
1 Creo Engine(CREO) u MXN
$0.10291212
1 Creo Engine(CREO) u SAR
ريال0.020715
1 Creo Engine(CREO) u PLN
0.02005212
1 Creo Engine(CREO) u RON
лв0.02391892
1 Creo Engine(CREO) u SEK
kr0.05187036
1 Creo Engine(CREO) u BGN
лв0.00922508
1 Creo Engine(CREO) u HUF
Ft1.86429476
1 Creo Engine(CREO) u CZK
0.1151754
1 Creo Engine(CREO) u KWD
د.ك0.00168482
1 Creo Engine(CREO) u ILS
0.0185054
1 Creo Engine(CREO) u AOA
Kz5.03551268
1 Creo Engine(CREO) u BHD
.د.ب0.002077024
1 Creo Engine(CREO) u BMD
$0.005524
1 Creo Engine(CREO) u DKK
kr0.03518788
1 Creo Engine(CREO) u HNL
L0.14450784
1 Creo Engine(CREO) u MUR
0.2529992
1 Creo Engine(CREO) u NAD
$0.09700144
1 Creo Engine(CREO) u NOK
kr0.05524
1 Creo Engine(CREO) u NZD
$0.00933556
1 Creo Engine(CREO) u PAB
B/.0.005524
1 Creo Engine(CREO) u PGK
K0.02336652
1 Creo Engine(CREO) u QAR
ر.ق0.02010736
1 Creo Engine(CREO) u RSD
дин.0.55284192

Creo Engine Resurs

Za dublje razumijevanje Creo Engine, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Creo Engine web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Creo Engine

Koliko Creo Engine (CREO) vrijedi danas?
Cijena CREO uživo u USD je 0.005524 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena CREO u USD?
Trenutačna cijena CREO u USD je $ 0.005524. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Creo Engine?
Tržišna kapitalizacija za CREO je $ 2.21M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za CREO?
Količina u optjecaju za CREO je 400.03M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za CREO?
CREO je postigao ATH cijenu od 0.2026071197050018 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za CREO?
CREO je vidio ATL cijenu od 0.000769553751057268 USD.
Koliki je obujam trgovanja za CREO?
24-satni obujam trgovanja za CREO je $ 76.51K USD.
Hoće li CREO još narasti ove godine?
CREO mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte CREO predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

CREO u USD kalkulator

Iznos

CREO
CREO
USD
USD

1 CREO = 0.005524 USD

Trgujte CREO

CREOUSDT
$0.005524
$0.005524
-1.61%

