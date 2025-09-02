Creo Engine (CREO) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.005524. Tijekom protekla 24 sata, CREOtrgovalo je između najniže cijene $ 0.0054971 i najviše cijene $ 0.0057784, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CREO je $ 0.2026071197050018, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.000769553751057268.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CREO se promijenio za -1.16% u posljednjih sat vremena, -1.61% u posljednjih 24 sata i -3.90% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu Creo Engine (CREO)
No.1785
$ 2.21M
$ 2.21M$ 2.21M
$ 76.51K
$ 76.51K$ 76.51K
$ 5.52M
$ 5.52M$ 5.52M
400.03M
400.03M 400.03M
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
788,886,709
788,886,709 788,886,709
40.00%
BSC
Trenutačna tržišna kapitalizacija Creo Engine je $ 2.21M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 76.51K. Količina u optjecaju CREO je 400.03M, s ukupnom količinom od 788886709. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 5.52M.
Creo Engine (CREO) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena Creo Engine za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ -0.000090962
-1.61%
30 dana
$ +0.0008513
+18.21%
60 dana
$ -0.0015737
-22.18%
90 dana
$ -0.0039892
-41.94%
Creo Engine promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u CREO od $ -0.000090962 (-1.61%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
Creo Engine 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.0008513 (+18.21%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
Creo Engine 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u CREO od $ -0.0015737 (-22.18%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
Creo Engine 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.0039892 (-41.94%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Creo Engine (CREO)?
Creo Engine is a gaming blockchain platform dedicated to game developers worldwide to launch their games, similar to how the Steam store distributes its library of games, we’ve named the platform ‘Creoverse’. Aside from Creoverse, Creo Engine also serves as a game developer aiming to provide the best gaming experience for its players, the games are developed through our in-house studio, ‘Nomina Games’.
All games under Creo Engine Ecosystem are connected through the Assets Interchangeability feature. The platform has its in-house developer tools for developers to utilize in onboarding their games to our platform as well. Creo Engine also built a marketplace and a scholarship program for every level of players.
Creo Engine dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu.
Osim toga, možeš: - Provjeriti CREO dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio. - Čitaj recenzije i analitiku o Creo Engine na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.
Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Creo Engine učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.
Creo Engine Predviđanje cijene (USD)
Koliko će Creo Engine (CREO) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Creo Engine (CREO) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Creo Engine.
Razumijevanje tokenomike Creo Engine (CREO) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o CREO opsežnoj tokenomici tokena odmah!
Kako kupiti Creo Engine (CREO)
Tražiš kako kupiti Creo Engine? Proces je jednostavan i bez muke!
