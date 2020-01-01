Creo Engine (CREO) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Creo Engine (CREO), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Creo Engine (CREO) Informacije Creo Engine is a gaming blockchain platform dedicated to game developers worldwide to launch their games, similar to how the Steam store distributes its library of games, we’ve named the platform ‘Creoverse’. Aside from Creoverse, Creo Engine also serves as a game developer aiming to provide the best gaming experience for its players, the games are developed through our in-house studio, ‘Nomina Games’. All games under Creo Engine Ecosystem are connected through the Assets Interchangeability feature. The platform has its in-house developer tools for developers to utilize in onboarding their games to our platform as well. Creo Engine also built a marketplace and a scholarship program for every level of players. Službena web stranica: https://www.creoengine.com/ Bijela knjiga: https://creoengine.gitbook.io/whitepaper/ Istraživač blokova: https://solscan.io/token/Fg4TqUxx6E9L7Pya6fMUGzTD4s2jwSMzjrWeeBHvu7ZC Kupi CREO odmah!

Creo Engine (CREO) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Creo Engine (CREO), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 3.31M $ 3.31M $ 3.31M Ukupna količina: $ 788.89M $ 788.89M $ 788.89M Količina u optjecaju: $ 600.00M $ 600.00M $ 600.00M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 5.52M $ 5.52M $ 5.52M Povijesni maksimum: $ 0.2055527 $ 0.2055527 $ 0.2055527 Povijesni minimum: $ 0.000769553751057268 $ 0.000769553751057268 $ 0.000769553751057268 Trenutna cijena: $ 0.0055212 $ 0.0055212 $ 0.0055212 Saznajte više o cijeni Creo Engine (CREO)

Creo Engine (CREO) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Creo Engine (CREO) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj CREO tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja CREO tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku CREO tokena, istražite CREO cijenu tokena uživo!

