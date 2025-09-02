Što je Coral Protocol (CORAL)

CORAL is the native token of Coral Protocol, the infrastructure layer for AI agent collaboration. Coral enables agents to communicate, coordinate, and transact across frameworks. CORAL powers agent-to-agent payments, session execution, and reputation scoring—fueling a decentralized ecosystem where intelligent agents work together autonomously.

Coral Protocol (CORAL) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Coral Protocol (CORAL) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o CORAL opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Coral Protocol Resurs

Za dublje razumijevanje Coral Protocol, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Coral Protocol Koliko Coral Protocol (CORAL) vrijedi danas? Cijena CORAL uživo u USD je 0.00144 USD , ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima. Kolika je trenutačna cijena CORAL u USD? $ 0.00144 . Provjerite Trenutačna cijena CORAL u USD je. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena. Kolika je tržišna kapitalizacija Coral Protocol? Tržišna kapitalizacija za CORAL je $ 0.00 USD . Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena. Kolika je količina u optjecaju za CORAL? Količina u optjecaju za CORAL je 0.00 USD . Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za CORAL? CORAL je postigao ATH cijenu od 0.003473618541638876 USD . Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za CORAL? CORAL je vidio ATL cijenu od 0.000322065226668754 USD . Koliki je obujam trgovanja za CORAL? 24-satni obujam trgovanja za CORAL je $ 78.28K USD . Hoće li CORAL još narasti ove godine? CORAL mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte CORAL predviđanje cijene za detaljniju analizu.

