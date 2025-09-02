Više o CORAL

Coral Protocol Logotip

Coral Protocol Cijena(CORAL)

1 CORAL u USD cijena uživo:

$0.001441
-2.03%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Coral Protocol (CORAL)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 05:22:05 (UTC+8)

Coral Protocol (CORAL) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.001368
24-satna najniža cijena
$ 0.001617
24-satna najviša cijena

$ 0.001368
$ 0.001617
$ 0.003473618541638876
$ 0.000322065226668754
-1.31%

-2.03%

-21.32%

-21.32%

Coral Protocol (CORAL) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.00144. Tijekom protekla 24 sata, CORALtrgovalo je između najniže cijene $ 0.001368 i najviše cijene $ 0.001617, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CORAL je $ 0.003473618541638876, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.000322065226668754.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CORAL se promijenio za -1.31% u posljednjih sat vremena, -2.03% u posljednjih 24 sata i -21.32% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Coral Protocol (CORAL)

No.3865

$ 0.00
$ 78.28K
$ 14.40M
0.00
10,000,000,000
10,000,000,000
0.00%

SOL

Trenutačna tržišna kapitalizacija Coral Protocol je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 78.28K. Količina u optjecaju CORAL je 0.00, s ukupnom količinom od 10000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 14.40M.

Coral Protocol (CORAL) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Coral Protocol za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.00002986-2.03%
30 dana$ +0.000396+37.93%
60 dana$ +0.00022+18.03%
90 dana$ -0.000335-18.88%
Coral Protocol promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u CORAL od $ -0.00002986 (-2.03%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Coral Protocol 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.000396 (+37.93%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Coral Protocol 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u CORAL od $ +0.00022 (+18.03%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Coral Protocol 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.000335 (-18.88%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Coral Protocol (CORAL)?

Pogledajte Coral Protocol stranicu Povijest cijena sada.

Što je Coral Protocol (CORAL)

CORAL is the native token of Coral Protocol, the infrastructure layer for AI agent collaboration. Coral enables agents to communicate, coordinate, and transact across frameworks. CORAL powers agent-to-agent payments, session execution, and reputation scoring—fueling a decentralized ecosystem where intelligent agents work together autonomously.

Coral Protocol dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Coral Protocol ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti CORAL dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Coral Protocol na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Coral Protocol učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Coral Protocol Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Coral Protocol (CORAL) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Coral Protocol (CORAL) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Coral Protocol.

Provjerite Coral Protocol predviđanje cijene sada!

Coral Protocol (CORAL) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Coral Protocol (CORAL) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o CORAL opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Coral Protocol (CORAL)

Tražiš kako kupiti Coral Protocol? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Coral Protocol na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

CORAL u lokalnim valutama

1 Coral Protocol(CORAL) u VND
37.8936
1 Coral Protocol(CORAL) u AUD
A$0.0021888
1 Coral Protocol(CORAL) u GBP
0.0010512
1 Coral Protocol(CORAL) u EUR
0.001224
1 Coral Protocol(CORAL) u USD
$0.00144
1 Coral Protocol(CORAL) u MYR
RM0.0060768
1 Coral Protocol(CORAL) u TRY
0.0591984
1 Coral Protocol(CORAL) u JPY
¥0.21168
1 Coral Protocol(CORAL) u ARS
ARS$1.9834704
1 Coral Protocol(CORAL) u RUB
0.1160064
1 Coral Protocol(CORAL) u INR
0.12672
1 Coral Protocol(CORAL) u IDR
Rp23.6065536
1 Coral Protocol(CORAL) u KRW
2.00556
1 Coral Protocol(CORAL) u PHP
0.0822528
1 Coral Protocol(CORAL) u EGP
￡E.0.0698688
1 Coral Protocol(CORAL) u BRL
R$0.0078336
1 Coral Protocol(CORAL) u CAD
C$0.0019728
1 Coral Protocol(CORAL) u BDT
0.1750032
1 Coral Protocol(CORAL) u NGN
2.201832
1 Coral Protocol(CORAL) u COP
$5.7831264
1 Coral Protocol(CORAL) u ZAR
R.0.025344
1 Coral Protocol(CORAL) u UAH
0.0595728
1 Coral Protocol(CORAL) u VES
Bs0.21024
1 Coral Protocol(CORAL) u CLP
$1.3968
1 Coral Protocol(CORAL) u PKR
Rs0.4080384
1 Coral Protocol(CORAL) u KZT
0.7750224
1 Coral Protocol(CORAL) u THB
฿0.046512
1 Coral Protocol(CORAL) u TWD
NT$0.0440928
1 Coral Protocol(CORAL) u AED
د.إ0.0052848
1 Coral Protocol(CORAL) u CHF
Fr0.001152
1 Coral Protocol(CORAL) u HKD
HK$0.0112176
1 Coral Protocol(CORAL) u AMD
֏0.5504544
1 Coral Protocol(CORAL) u MAD
.د.م0.0129312
1 Coral Protocol(CORAL) u MXN
$0.0268272
1 Coral Protocol(CORAL) u SAR
ريال0.0054
1 Coral Protocol(CORAL) u PLN
0.0052272
1 Coral Protocol(CORAL) u RON
лв0.0062352
1 Coral Protocol(CORAL) u SEK
kr0.0135216
1 Coral Protocol(CORAL) u BGN
лв0.0024048
1 Coral Protocol(CORAL) u HUF
Ft0.4859856
1 Coral Protocol(CORAL) u CZK
0.030024
1 Coral Protocol(CORAL) u KWD
د.ك0.0004392
1 Coral Protocol(CORAL) u ILS
0.004824
1 Coral Protocol(CORAL) u AOA
Kz1.3126608
1 Coral Protocol(CORAL) u BHD
.د.ب0.00054144
1 Coral Protocol(CORAL) u BMD
$0.00144
1 Coral Protocol(CORAL) u DKK
kr0.0091728
1 Coral Protocol(CORAL) u HNL
L0.0376704
1 Coral Protocol(CORAL) u MUR
0.065952
1 Coral Protocol(CORAL) u NAD
$0.0252864
1 Coral Protocol(CORAL) u NOK
kr0.0144
1 Coral Protocol(CORAL) u NZD
$0.0024336
1 Coral Protocol(CORAL) u PAB
B/.0.00144
1 Coral Protocol(CORAL) u PGK
K0.0060912
1 Coral Protocol(CORAL) u QAR
ر.ق0.0052416
1 Coral Protocol(CORAL) u RSD
дин.0.1441152

Coral Protocol Resurs

Za dublje razumijevanje Coral Protocol, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Coral Protocol web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Coral Protocol

Koliko Coral Protocol (CORAL) vrijedi danas?
Cijena CORAL uživo u USD je 0.00144 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena CORAL u USD?
Trenutačna cijena CORAL u USD je $ 0.00144. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Coral Protocol?
Tržišna kapitalizacija za CORAL je $ 0.00 USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za CORAL?
Količina u optjecaju za CORAL je 0.00 USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za CORAL?
CORAL je postigao ATH cijenu od 0.003473618541638876 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za CORAL?
CORAL je vidio ATL cijenu od 0.000322065226668754 USD.
Koliki je obujam trgovanja za CORAL?
24-satni obujam trgovanja za CORAL je $ 78.28K USD.
Hoće li CORAL još narasti ove godine?
CORAL mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte CORAL predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 05:22:05 (UTC+8)

Coral Protocol (CORAL) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

