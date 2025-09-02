Coral Protocol (CORAL) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.00144. Tijekom protekla 24 sata, CORALtrgovalo je između najniže cijene $ 0.001368 i najviše cijene $ 0.001617, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CORAL je $ 0.003473618541638876, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.000322065226668754.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CORAL se promijenio za -1.31% u posljednjih sat vremena, -2.03% u posljednjih 24 sata i -21.32% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu Coral Protocol (CORAL)
Trenutačna tržišna kapitalizacija Coral Protocol je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 78.28K. Količina u optjecaju CORAL je 0.00, s ukupnom količinom od 10000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 14.40M.
Coral Protocol (CORAL) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena Coral Protocol za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ -0.00002986
-2.03%
30 dana
$ +0.000396
+37.93%
60 dana
$ +0.00022
+18.03%
90 dana
$ -0.000335
-18.88%
Coral Protocol promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u CORAL od $ -0.00002986 (-2.03%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
Coral Protocol 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.000396 (+37.93%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
Coral Protocol 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u CORAL od $ +0.00022 (+18.03%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
Coral Protocol 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.000335 (-18.88%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Coral Protocol (CORAL)?
CORAL is the native token of Coral Protocol, the infrastructure layer for AI agent collaboration. Coral enables agents to communicate, coordinate, and transact across frameworks. CORAL powers agent-to-agent payments, session execution, and reputation scoring—fueling a decentralized ecosystem where intelligent agents work together autonomously.
Coral Protocol Predviđanje cijene (USD)
Koliko će Coral Protocol (CORAL) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Coral Protocol (CORAL) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Coral Protocol.
Razumijevanje tokenomike Coral Protocol (CORAL) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o CORAL opsežnoj tokenomici tokena odmah!
