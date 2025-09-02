Više o COG

Cogni Token Cijena(COG)

1 COG u USD cijena uživo:

$0.2289
$0.2289$0.2289
-2.80%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Cogni Token (COG)
Cogni Token (COG) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.2253
$ 0.2253$ 0.2253
24-satna najniža cijena
$ 0.2498
$ 0.2498$ 0.2498
24-satna najviša cijena

$ 0.2253
$ 0.2253$ 0.2253

$ 0.2498
$ 0.2498$ 0.2498

--
----

--
----

-1.26%

-2.80%

-15.23%

-15.23%

Cogni Token (COG) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.2289. Tijekom protekla 24 sata, COGtrgovalo je između najniže cijene $ 0.2253 i najviše cijene $ 0.2498, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena COG je --, dok je najniža cijena svih vremena --.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, COG se promijenio za -1.26% u posljednjih sat vremena, -2.80% u posljednjih 24 sata i -15.23% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Cogni Token (COG)

$ 4.58M
$ 4.58M$ 4.58M

$ 152.90K
$ 152.90K$ 152.90K

$ 22.89M
$ 22.89M$ 22.89M

20.00M
20.00M 20.00M

100,000,000
100,000,000 100,000,000

2025-06-22 00:00:00

$ 0.2
$ 0.2$ 0.2

BSC

Trenutačna tržišna kapitalizacija Cogni Token je $ 4.58M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 152.90K. Količina u optjecaju COG je 20.00M, s ukupnom količinom od 100000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 22.89M.

Cogni Token (COG) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Cogni Token za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.006594-2.80%
30 dana$ -0.061-21.05%
60 dana$ -0.3706-61.82%
90 dana$ +0.0289+14.45%
Cogni Token promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u COG od $ -0.006594 (-2.80%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Cogni Token 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.061 (-21.05%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Cogni Token 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u COG od $ -0.3706 (-61.82%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Cogni Token 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.0289 (+14.45%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Cogni Token (COG)?

Pogledajte Cogni Token stranicu Povijest cijena sada.

Što je Cogni Token (COG)

CogniToken AI is a cutting-edge artificial intelligence platform driven by "cognitive science" as the core.It's name comes from the in-depth simulation of the human cognitive process, aiming to optimize human-computer interaction scenarios through intelligent decision-making and autonomous learning ability.

Cogni Token dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Cogni Token ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti COG dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Cogni Token na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Cogni Token učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Cogni Token Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Cogni Token (COG) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Cogni Token (COG) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Cogni Token.

Provjerite Cogni Token predviđanje cijene sada!

Cogni Token (COG) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Cogni Token (COG) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o COG opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Cogni Token (COG)

Tražiš kako kupiti Cogni Token? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Cogni Token na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

COG u lokalnim valutama

1 Cogni Token(COG) u VND
6,023.5035
1 Cogni Token(COG) u AUD
A$0.347928
1 Cogni Token(COG) u GBP
0.167097
1 Cogni Token(COG) u EUR
0.194565
1 Cogni Token(COG) u USD
$0.2289
1 Cogni Token(COG) u MYR
RM0.965958
1 Cogni Token(COG) u TRY
9.416946
1 Cogni Token(COG) u JPY
¥33.6483
1 Cogni Token(COG) u ARS
ARS$315.289149
1 Cogni Token(COG) u RUB
18.442473
1 Cogni Token(COG) u INR
20.1432
1 Cogni Token(COG) u IDR
Rp3,752.458416
1 Cogni Token(COG) u KRW
319.24683
1 Cogni Token(COG) u PHP
13.074768
1 Cogni Token(COG) u EGP
￡E.11.108517
1 Cogni Token(COG) u BRL
R$1.242927
1 Cogni Token(COG) u CAD
C$0.313593
1 Cogni Token(COG) u BDT
27.818217
1 Cogni Token(COG) u NGN
350.535171
1 Cogni Token(COG) u COP
$919.276134
1 Cogni Token(COG) u ZAR
R.4.033218
1 Cogni Token(COG) u UAH
9.469593
1 Cogni Token(COG) u VES
Bs33.4194
1 Cogni Token(COG) u CLP
$222.033
1 Cogni Token(COG) u PKR
Rs64.861104
1 Cogni Token(COG) u KZT
123.196269
1 Cogni Token(COG) u THB
฿7.39347
1 Cogni Token(COG) u TWD
NT$7.011207
1 Cogni Token(COG) u AED
د.إ0.840063
1 Cogni Token(COG) u CHF
Fr0.18312
1 Cogni Token(COG) u HKD
HK$1.783131
1 Cogni Token(COG) u AMD
֏87.499314
1 Cogni Token(COG) u MAD
.د.م2.055522
1 Cogni Token(COG) u MXN
$4.268985
1 Cogni Token(COG) u SAR
ريال0.858375
1 Cogni Token(COG) u PLN
0.830907
1 Cogni Token(COG) u RON
лв0.991137
1 Cogni Token(COG) u SEK
kr2.149371
1 Cogni Token(COG) u BGN
лв0.382263
1 Cogni Token(COG) u HUF
Ft77.226282
1 Cogni Token(COG) u CZK
4.772565
1 Cogni Token(COG) u KWD
د.ك0.0698145
1 Cogni Token(COG) u ILS
0.766815
1 Cogni Token(COG) u AOA
Kz208.658373
1 Cogni Token(COG) u BHD
.د.ب0.0862953
1 Cogni Token(COG) u BMD
$0.2289
1 Cogni Token(COG) u DKK
kr1.458093
1 Cogni Token(COG) u HNL
L5.988024
1 Cogni Token(COG) u MUR
10.48362
1 Cogni Token(COG) u NAD
$4.019484
1 Cogni Token(COG) u NOK
kr2.286711
1 Cogni Token(COG) u NZD
$0.386841
1 Cogni Token(COG) u PAB
B/.0.2289
1 Cogni Token(COG) u PGK
K0.968247
1 Cogni Token(COG) u QAR
ر.ق0.833196
1 Cogni Token(COG) u RSD
дин.22.901445

Cogni Token Resurs

Za dublje razumijevanje Cogni Token, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Cogni Token web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Cogni Token

Koliko Cogni Token (COG) vrijedi danas?
Cijena COG uživo u USD je 0.2289 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena COG u USD?
Trenutačna cijena COG u USD je $ 0.2289. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Cogni Token?
Tržišna kapitalizacija za COG je $ 4.58M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za COG?
Količina u optjecaju za COG je 20.00M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za COG?
COG je postigao ATH cijenu od -- USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za COG?
COG je vidio ATL cijenu od -- USD.
Koliki je obujam trgovanja za COG?
24-satni obujam trgovanja za COG je $ 152.90K USD.
Hoće li COG još narasti ove godine?
COG mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte COG predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Cogni Token (COG) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

