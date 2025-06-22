Cogni Token (COG) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Cogni Token (COG), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Cogni Token (COG) Informacije CogniToken AI is a cutting-edge artificial intelligence platform driven by "cognitive science" as the core.It's name comes from the in-depth simulation of the human cognitive process, aiming to optimize human-computer interaction scenarios through intelligent decision-making and autonomous learning ability. Službena web stranica: https://cognitoken.top/ Bijela knjiga: https://drive.google.com/file/d/1zNSIjCKglyr5uNid9sAnCTZBF00y1239/view Istraživač blokova: https://bscscan.com/token/0xba27e487697f88635baf8b469a36a313faccb4ea Kupi COG odmah!

Cogni Token (COG) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Cogni Token (COG), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 4.29M $ 4.29M $ 4.29M Ukupna količina: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Količina u optjecaju: $ 20.00M $ 20.00M $ 20.00M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 21.46M $ 21.46M $ 21.46M Povijesni maksimum: $ 47 $ 47 $ 47 Povijesni minimum: -- -- -- Trenutna cijena: $ 0.2146 $ 0.2146 $ 0.2146 Saznajte više o cijeni Cogni Token (COG)

Cogni Token (COG) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Cogni Token (COG) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj COG tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja COG tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku COG tokena, istražite COG cijenu tokena uživo!

Kako kupiti COG Jeste li zainteresirani za dodavanje Cogni Token (COG) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje COG, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati COG na MEXC-u odmah!

Cogni Token (COG) Povijest cijena Analiza povijesti cijena COG pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite COG povijest cijena odmah!

COG Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide COG? Naša COG stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte COG predviđanje cijene tokena odmah!

