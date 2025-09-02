Više o VTHO

VTHO Informacije o cijeni

VTHO Bijela knjiga

VTHO Službena web stranica

VTHO Tokenomija

VTHO Prognoza cijena

VTHO Povijest

Vodič za kupnju VTHO

Konverter VTHO u fiducijarnu valutu

VTHO Spot trgovanje

Pretprodaja

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

VeThor Token Logotip

VeThor Token Cijena(VTHO)

1 VTHO u USD cijena uživo:

$0.001803
$0.001803$0.001803
-0.55%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena VeThor Token (VTHO)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 08:16:28 (UTC+8)

VeThor Token (VTHO) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.001767
$ 0.001767$ 0.001767
24-satna najniža cijena
$ 0.001883
$ 0.001883$ 0.001883
24-satna najviša cijena

$ 0.001767
$ 0.001767$ 0.001767

$ 0.001883
$ 0.001883$ 0.001883

$ 0.0420125
$ 0.0420125$ 0.0420125

$ 0.000152617258992
$ 0.000152617258992$ 0.000152617258992

+0.89%

-0.54%

+0.44%

+0.44%

VeThor Token (VTHO) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.001803. Tijekom protekla 24 sata, VTHOtrgovalo je između najniže cijene $ 0.001767 i najviše cijene $ 0.001883, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena VTHO je $ 0.0420125, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.000152617258992.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, VTHO se promijenio za +0.89% u posljednjih sat vremena, -0.54% u posljednjih 24 sata i +0.44% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu VeThor Token (VTHO)

No.252

$ 168.55M
$ 168.55M$ 168.55M

$ 268.07K
$ 268.07K$ 268.07K

$ 168.55M
$ 168.55M$ 168.55M

93.48B
93.48B 93.48B

93,484,070,622
93,484,070,622 93,484,070,622

0.01%

2018-07-31 00:00:00

VET

Trenutačna tržišna kapitalizacija VeThor Token je $ 168.55M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 268.07K. Količina u optjecaju VTHO je 93.48B, s ukupnom količinom od 93484070622. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 168.55M.

VeThor Token (VTHO) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena VeThor Token za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.00000997-0.54%
30 dana$ -0.000002-0.12%
60 dana$ -0.00015-7.69%
90 dana$ -0.000379-17.37%
VeThor Token promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u VTHO od $ -0.00000997 (-0.54%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

VeThor Token 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.000002 (-0.12%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

VeThor Token 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u VTHO od $ -0.00015 (-7.69%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

VeThor Token 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.000379 (-17.37%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena VeThor Token (VTHO)?

Pogledajte VeThor Token stranicu Povijest cijena sada.

Što je VeThor Token (VTHO)

The public blockchain that derives its value from activities created by members within the ecosystem solving real world economic problems. VeThor Token (VTHO) is a cryptocurrency token and operates on the VeChain platform.

VeThor Token dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje VeThor Token ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti VTHO dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o VeThor Token na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje VeThor Token učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

VeThor Token Predviđanje cijene (USD)

Koliko će VeThor Token (VTHO) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših VeThor Token (VTHO) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za VeThor Token.

Provjerite VeThor Token predviđanje cijene sada!

VeThor Token (VTHO) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike VeThor Token (VTHO) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o VTHO opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti VeThor Token (VTHO)

Tražiš kako kupiti VeThor Token? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti VeThor Token na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

VTHO u lokalnim valutama

1 VeThor Token(VTHO) u VND
47.445945
1 VeThor Token(VTHO) u AUD
A$0.00274056
1 VeThor Token(VTHO) u GBP
0.00131619
1 VeThor Token(VTHO) u EUR
0.00153255
1 VeThor Token(VTHO) u USD
$0.001803
1 VeThor Token(VTHO) u MYR
RM0.00760866
1 VeThor Token(VTHO) u TRY
0.07417542
1 VeThor Token(VTHO) u JPY
¥0.265041
1 VeThor Token(VTHO) u ARS
ARS$2.48347023
1 VeThor Token(VTHO) u RUB
0.14526771
1 VeThor Token(VTHO) u INR
0.158664
1 VeThor Token(VTHO) u IDR
Rp29.55737232
1 VeThor Token(VTHO) u KRW
2.51112825
1 VeThor Token(VTHO) u PHP
0.10300539
1 VeThor Token(VTHO) u EGP
￡E.0.08749959
1 VeThor Token(VTHO) u BRL
R$0.00979029
1 VeThor Token(VTHO) u CAD
C$0.00247011
1 VeThor Token(VTHO) u BDT
0.21911859
1 VeThor Token(VTHO) u NGN
2.76109617
1 VeThor Token(VTHO) u COP
$7.24095618
1 VeThor Token(VTHO) u ZAR
R.0.03175083
1 VeThor Token(VTHO) u UAH
0.07459011
1 VeThor Token(VTHO) u VES
Bs0.263238
1 VeThor Token(VTHO) u CLP
$1.74891
1 VeThor Token(VTHO) u PKR
Rs0.51089808
1 VeThor Token(VTHO) u KZT
0.97039263
1 VeThor Token(VTHO) u THB
฿0.05825493
1 VeThor Token(VTHO) u TWD
NT$0.05522589
1 VeThor Token(VTHO) u AED
د.إ0.00661701
1 VeThor Token(VTHO) u CHF
Fr0.0014424
1 VeThor Token(VTHO) u HKD
HK$0.01404537
1 VeThor Token(VTHO) u AMD
֏0.68921478
1 VeThor Token(VTHO) u MAD
.د.م0.01619094
1 VeThor Token(VTHO) u MXN
$0.03362595
1 VeThor Token(VTHO) u SAR
ريال0.00676125
1 VeThor Token(VTHO) u PLN
0.00654489
1 VeThor Token(VTHO) u RON
лв0.00780699
1 VeThor Token(VTHO) u SEK
kr0.01691214
1 VeThor Token(VTHO) u BGN
лв0.00301101
1 VeThor Token(VTHO) u HUF
Ft0.60829614
1 VeThor Token(VTHO) u CZK
0.03759255
1 VeThor Token(VTHO) u KWD
د.ك0.000549915
1 VeThor Token(VTHO) u ILS
0.00604005
1 VeThor Token(VTHO) u AOA
Kz1.64356071
1 VeThor Token(VTHO) u BHD
.د.ب0.000677928
1 VeThor Token(VTHO) u BMD
$0.001803
1 VeThor Token(VTHO) u DKK
kr0.01148511
1 VeThor Token(VTHO) u HNL
L0.04716648
1 VeThor Token(VTHO) u MUR
0.0825774
1 VeThor Token(VTHO) u NAD
$0.03166068
1 VeThor Token(VTHO) u NOK
kr0.01801197
1 VeThor Token(VTHO) u NZD
$0.00304707
1 VeThor Token(VTHO) u PAB
B/.0.001803
1 VeThor Token(VTHO) u PGK
K0.00762669
1 VeThor Token(VTHO) u QAR
ر.ق0.00656292
1 VeThor Token(VTHO) u RSD
дин.0.18039015

VeThor Token Resurs

Za dublje razumijevanje VeThor Token, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena VeThor Token web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o VeThor Token

Koliko VeThor Token (VTHO) vrijedi danas?
Cijena VTHO uživo u USD je 0.001803 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena VTHO u USD?
Trenutačna cijena VTHO u USD je $ 0.001803. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija VeThor Token?
Tržišna kapitalizacija za VTHO je $ 168.55M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za VTHO?
Količina u optjecaju za VTHO je 93.48B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za VTHO?
VTHO je postigao ATH cijenu od 0.0420125 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za VTHO?
VTHO je vidio ATL cijenu od 0.000152617258992 USD.
Koliki je obujam trgovanja za VTHO?
24-satni obujam trgovanja za VTHO je $ 268.07K USD.
Hoće li VTHO još narasti ove godine?
VTHO mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte VTHO predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 08:16:28 (UTC+8)

VeThor Token (VTHO) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

VTHO u USD kalkulator

Iznos

VTHO
VTHO
USD
USD

1 VTHO = 0.001803 USD

Trgujte VTHO

VTHOUSDT
$0.001803
$0.001803$0.001803
-0.60%

Pridruži se MEXC platformi danas

-- Naknada za ponuđača spot trgovine, -- Naknada za preuzimača spot trgovine,
-- Naknada za ponuđača terminske trgovine, -- Naknada za preuzimača terminske trgovine